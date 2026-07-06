Madre muere baleada mientras compraba granizados con dos de sus niños en Missouri

Una madre de cinco hijos murió tras quedar atrapada en un tiroteo mientras compraba granizados con dos de sus hijos pequeños en una gasolinera de Ferguson, Missouri, informaron las autoridades.

La víctima fue identificada como Shakeela Martin, de 35 años, quien recibió un disparo poco antes de la medianoche del martes frente a una estación de servicio BP, ubicada en la intersección de South Florissant Road y Woodstock Road.

La policía cree que fue una víctima inocente

De acuerdo con el Departamento de Policía de Ferguson, el tiroteo ocurrió después de que una discusión iniciada dentro de la tienda de conveniencia se trasladara al estacionamiento, donde se realizaron múltiples disparos.

Los investigadores consideran que Martin no estaba involucrada en el altercado y que fue alcanzada por las balas cuando regresaba a su vehículo junto a sus hijos, de 9 y 6 años.

“Estaba aquí para comprar algunas bebidas para sus hijos pequeños”, declaró el jefe de la Policía de Ferguson, Troy Doyle, al medio First Alert 4.

“Ellos están físicamente ilesos, pero obviamente afectados emocionalmente. Solo se puede imaginar lo que vive un niño al presenciar el asesinato de su madre”, agregó.

Otro hombre permanece en estado crítico

Además de Martin, un hombre adulto también resultó herido por los disparos y fue trasladado a un hospital, donde permanece en estado crítico.

Las autoridades no han precisado si ese hombre participó en la discusión previa o si era el objetivo del ataque.

Hasta el momento, la policía tampoco ha determinado qué originó el enfrentamiento dentro de la tienda.

La familia se preparaba para comenzar una nueva etapa

Familiares de Martin informaron que la mujer estaba a punto de mudarse junto a sus hijos a una nueva vivienda.

Según una campaña de recaudación de fondos creada tras su muerte, el traslado estaba previsto para el día siguiente del tiroteo y, para celebrarlo, había llevado a dos de sus hijos a comprar granizados.

“Nuestros corazones están destrozados mientras lloramos la pérdida inimaginable de nuestra querida Shakeela Martin, quien nos fue arrebatada demasiado pronto, con apenas 35 años”, señala la campaña.

Los organizadores describen a Martin como “una madre dedicada a sus cinco hermosos hijos, que eran el centro de su mundo”, y explican que la familia busca recaudar fondos para cubrir los gastos funerarios y apoyar las necesidades inmediatas de los menores.

Investigación continúa sin detenidos

La Policía de Ferguson informó que no se han realizado arrestos y mantiene abierta la investigación para identificar al responsable del tiroteo.

Las autoridades solicitaron la colaboración del público e instaron a cualquier persona con información sobre el caso a comunicarse con los investigadores o con la línea de CrimeStoppers.

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