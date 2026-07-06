Ocho personas fueron rescatadas tras el aterrizaje forzoso de un hidroavión en el East River de Nueva York

Un hidroavión realizó un aterrizaje de emergencia este domingo en el East River, en la ciudad de Nueva York, lo que desencadenó un operativo de rescate en el que fueron evacuadas con éxito las ocho personas que viajaban a bordo.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó que la aeronave efectuó un “aterrizaje brusco” sobre el agua poco después del mediodía, frente a la FDR Drive, cerca de East 23rd Street, en Manhattan.

Seaplane makes rough landing in East River; all on board rescued



? @shniecearchertv reports



? Scott and Kristine Grodsky, brianmichaelf via Associated Press pic.twitter.com/fxa6WbWdgL — 1010 WINS on 92.3 FM (@1010WINS) July 6, 2026

Dos personas resultaron con heridas leves

De acuerdo con el FDNY, dos ocupantes sufrieron lesiones menores y fueron atendidos por técnicos de emergencias médicas en el lugar.

Las otras seis personas salieron ilesas.

Tras el rescate, la aeronave fue remolcada hasta un muelle cercano.

El piloto declaró una emergencia antes del aterrizaje

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el hidroavión sufrió la rotura del soporte de una de sus alas durante el aterrizaje de emergencia.

Registros de comunicaciones del control de tráfico aéreo difundidos por ATC.com captaron el momento en que el piloto emitió una llamada de auxilio (“Mayday”) antes de descender sobre el río.

Según datos de seguimiento de vuelo, la aeronave había despegado previamente del Aeropuerto de East Hampton, en el estado de Nueva York.

?? DISASTER: Rescue crews jumped into action along New York City's East River after a small plane crashed into the body of water over the weekend. All eight passengers were rescued while two others suffered minor injuries. pic.twitter.com/kCFLIuSW64 — FOX Weather (@foxweather) July 6, 2026

Helicóptero policial confirmó el rescate

Otra aeronave que sobrevolaba la zona informó a los controladores aéreos sobre la situación de los ocupantes tras el incidente.

Posteriormente, un helicóptero del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) confirmó por radio que todas las personas habían sido retiradas de forma segura del hidroavión y señaló que uno de los soportes del ala estaba roto.

Videos grabados después del incidente muestran la aeronave flotando en posición vertical sobre el río, aunque con una de sus alas inclinada dentro del agua.

La FAA abrió una investigación

Las autoridades recibieron el reporte de una aeronave en el agua poco después de las 12:00 p.m. del domingo.

Hasta el momento no se han dado a conocer la matrícula del hidroavión ni la identidad de su propietario.

La Administración Federal de Aviación abrió una investigación para determinar qué provocó el aterrizaje de emergencia y establecer si existió alguna falla mecánica o cualquier otro factor que contribuyera al incidente.

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