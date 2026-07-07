Autopsia de Charlie Kirk y pruebas de video contra Tyler Robinson, presunto asesino, destacan en audiencia preliminar

La investigación por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk dio un paso decisivo este lunes con el inicio de la audiencia preliminar en Utah, donde la fiscalía comenzó a presentar las pruebas con las que busca demostrar que existen elementos suficientes para llevar a juicio a Tyler Robinson, el principal acusado del crimen ocurrido en septiembre de 2025.

Entre las evidencias expuestas durante la primera jornada destacaron el informe de la autopsia, que concluyó que la muerte de Kirk fue un homicidio por arma de fuego, así como videos de vigilancia que, según los fiscales, muestran al acusado en las inmediaciones de la Universidad de Utah Valley antes, durante y después del ataque.

El juez Tony Graf autorizó la incorporación del video del tiroteo como prueba dentro del proceso, pese a la oposición de la defensa, que argumentó que las imágenes podrían influir de manera indebida en un eventual jurado. La grabación quedó registrada como una de las principales evidencias presentadas por la fiscalía.

? UPDATE: In a visibly jarring moment, the judge in the Charlie Kirk assassination trial of Tyler Robinson suddenly flinches after graphic footage of the incident is played



THAT'S how bad it really was.



And Robinson has no remorse.



Pray for Erika Kirk and Charlie's family, we? pic.twitter.com/Osn3SeZT2h — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 6, 2026

La investigación se apoya en videos y evidencia forense

Durante su testimonio, el investigador David Hull aseguró que las autoridades recopilaron cerca de 16 horas de grabaciones captadas por cámaras del campus universitario. Según explicó, las imágenes muestran presuntamente a Robinson o al Dodge Challenger gris que habría conducido el día del asesinato en cuatro momentos distintos de la jornada.

Hull también identificó al acusado en la sala del tribunal como la misma persona que aparece en los videos de vigilancia. Además, los fiscales sostienen que cuentan con otras pruebas forenses, entre ellas ADN hallado en el gatillo del arma que presuntamente fue utilizada en el ataque.

Por su parte, el agente Chris Bagley describió el operativo realizado tras el tiroteo y relató que los investigadores encontraron en una azotea un destornillador y una zona que consideraron compatible con una posible posición utilizada por el tirador. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, la defensa cuestionó la solidez de la investigación y planteó la posibilidad de que otra persona hubiera estado en ese lugar antes de la llegada de la policía.

La familia de Kirk y figuras conservadoras siguen de cerca el proceso

La audiencia reunió en el tribunal a la viuda de Charlie Kirk, Erika Kirk, a sus familiares y a varias figuras vinculadas al movimiento conservador, entre ellas Donald Trump Jr. y el comentarista Jack Posobiec. Horas antes del inicio del proceso, la familia difundió un comunicado en el que calificó cada comparecencia judicial como “un doloroso recordatorio” de la pérdida sufrida y agradeció las muestras de apoyo recibidas desde el asesinato del fundador de Turning Point USA.

Robinson enfrenta cargos de asesinato agravado, uso de arma de fuego y obstrucción a la justicia. De ser declarado culpable, podría enfrentar la pena de muerte conforme a la legislación de Utah. El caso ha mantenido una amplia atención pública debido al perfil político de Kirk, quien era considerado uno de los aliados más visibles del presidente Donald Trump y una figura influyente dentro del movimiento conservador.

Al mismo tiempo, las autoridades han tenido que enfrentar la circulación de teorías conspirativas sobre el crimen, mientras la fiscalía insiste en que la evidencia presentada será suficiente para que el proceso continúe hacia un juicio formal.

La audiencia preliminar continuará durante el resto de la semana, periodo en el que la fiscalía prevé presentar decenas de pruebas adicionales antes de que el juez determine si existen fundamentos legales para que Robinson sea procesado en un juicio.

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