Jefe del Comando Sur visita Venezuela para coordinar la reconstrucción tras los terremotos

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, visitó este lunes Venezuela para coordinar las acciones de asistencia humanitaria y los trabajos de reconstrucción tras los terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio, una emergencia que ha dejado miles de muertos, heridos y personas desplazadas.

Durante su estancia, Donovan sostuvo reuniones con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, así como con integrantes del gabinete venezolano para revisar las labores de rescate, la distribución de ayuda y los mecanismos de cooperación entre ambos gobiernos.

De acuerdo con información difundida por la televisión estatal venezolana, ambas delegaciones analizaron una nueva agenda de cooperación enfocada en la recuperación de infraestructura crítica, especialmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos.

La delegación estadounidense estuvo integrada también por el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John M. Barrett, y por el mayor general Kevin Jarrard, responsable de supervisar las operaciones de rescate desarrolladas por las fuerzas estadounidenses desplegadas en territorio venezolano.

Por parte de Venezuela participaron, entre otros funcionarios, el ministro del Interior, Diosdado Cabello; el ministro de Defensa, Gustavo González; el vicecanciller para Europa y Norteamérica, Oliver Blanco, y el jefe de la misión diplomática venezolana en Washington, Félix Plasencia.

Stepping up to help the Venezuelan people:#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan visited Venezuela today. Along with Chargé d’Affaires John M. Barrett, the general got an on-the-ground look at the crucial, life-saving support U.S. service members there are providing to? pic.twitter.com/ygUx3f8BYX — U.S. Southern Command (@Southcom) July 7, 2026

Amplio despliegue de ayuda estadounidense

El Comando Sur informó que Donovan también inspeccionó sobre el terreno las operaciones de búsqueda, rescate y distribución de asistencia humanitaria que realizan militares estadounidenses en coordinación con el Departamento de Estado. Según Washington, alrededor de 2,000 efectivos de distintas ramas de las Fuerzas Armadas participan en la misión, considerada una de las mayores operaciones humanitarias estadounidenses en Venezuela en varias décadas.

Entre las unidades desplegadas se encuentran elementos del 3.er Batallón del 2.º Regimiento de Marines, integrado en la 24.ª Unidad Expedicionaria de Marines, así como la Joint Task Force-Bravo, especializada en respuesta a desastres naturales.

El buque anfibio USS Fort Lauderdale (LPD-28), que llegó al puerto de La Guaira el 27 de junio, funciona como centro logístico para el almacenamiento y distribución de alimentos, agua potable, medicamentos y otros suministros destinados a las comunidades afectadas.

A la operación también se incorporaron más de 300 especialistas estadounidenses en búsqueda y rescate urbano provenientes de equipos de Miami-Dade, la ciudad de Miami, Los Ángeles y el condado de Fairfax. Las autoridades estadounidenses señalaron que la asistencia financiera comprometida para atender la emergencia supera los 300 millones de dólares.

¿Qué significa esta imagen entre John Barrett y Diosdado Cabello?



Dicen que una foto vale más que mil palabras.



Y estas imágenes dicen muchísimo.



En ellas aparece Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del chavismo, despidiendo a más de 350 funcionarios? pic.twitter.com/K2pTKSM2RQ — Noelia Belén Izarza ???? (@noeliaizarza) July 5, 2026

Cooperación bilateral en medio de la emergencia

La visita de Donovan ocurre en un contexto de acercamiento entre Washington y Caracas tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas a principios de 2026 y la conformación del gobierno interino encabezado por Rodríguez.

Según la oficina de la mandataria venezolana, las reuniones también sirvieron para coordinar operaciones de rescate, asistencia humanitaria y logística, además de revisar proyectos para la reconstrucción de infraestructura dañada por los terremotos. Rodríguez informó recientemente que su administración mantiene conversaciones con el Departamento de Estado, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para obtener recursos económicos, cooperación técnica y líneas de financiamiento destinadas a la recuperación del país.

La emergencia fue provocada por dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados con apenas segundos de diferencia el 24 de junio. El balance oficial actualizado cifra la tragedia en 3,535 fallecidos, 16,740 heridos y 17,854 personas que perdieron sus viviendas. Además, las autoridades reportan 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron por completo, mientras continúan las labores de búsqueda, asistencia y reconstrucción en las regiones más golpeadas.

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