Mujer de Kentucky acusada de encerrar a un anciano dentro de un auto bajo calor extremo porque no quiso comprarle cigarrillos

Una mujer de Kentucky fue arrestada luego de que las autoridades la acusaran de dejar encerrado a un hombre de 91 años dentro de su automóvil durante una jornada en la que la temperatura alcanzó los 101 grados Fahrenheit.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Laurel, Nikki Reed Hoskins, de 37 años, fue detenida el jueves pasado en East Bernstadt, una comunidad ubicada a unos 75 millas al sur de Lexington.

Según la investigación, el adulto mayor llamó al 911 alrededor de la 1:15 p.m. para pedir ayuda. El hombre aseguró que Hoskins lo dejó atrapado dentro del vehículo tras retirar las llaves porque él se negó a comprarle cigarrillos.

La policía encontró a la sospechosa escondida en una vivienda

Tras recibir el reporte, los agentes acudieron a la residencia de Hoskins, ubicada a unos cuatro kilómetros del lugar donde permanecía el vehículo.

Las autoridades señalaron que la mujer se negó a salir de la vivienda pese a los reiterados llamados de los oficiales. Finalmente, los agentes ingresaron al inmueble y la encontraron escondida en una habitación.

Durante el arresto, la sospechosa presuntamente golpeó a uno de los agentes, por lo que fue reducida y puesta bajo custodia.

Los investigadores indicaron que Hoskins presentaba dificultades para hablar, ojos enrojecidos y vidriosos, además de problemas para mantenerse en pie, por lo que concluyeron que aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

La mujer fue acusada de poner en peligro la vida de otra persona, robo mediante apropiación ilegal, agresión en tercer grado contra un oficial de policía y amenazas.

Las autoridades no informaron cuál era la relación entre Hoskins y el hombre de 91 años.

Además, durante su detención le fueron notificadas dos órdenes judiciales pendientes por no comparecer ante la corte en casos relacionados con manutención infantil, intoxicación en la vía pública y desacato.

Permanece detenida

Hoskins fue trasladada al Centro Correccional del condado de Laurel, donde permanece detenida.

De acuerdo con los registros judiciales citados por Law & Crime, la acusada permanece bajo una fianza en efectivo de $10,000 mientras avanza el proceso en su contra.

El incidente ocurrió durante una intensa ola de calor que afectó a gran parte de Estados Unidos, con temperaturas superiores a los 100 grados Fahrenheit en varios estados, incluido Kentucky, donde las autoridades emitieron advertencias por el riesgo que representaban las condiciones extremas.

Sigue leyendo:

· Hay al menos 19 personas muertas o desaparecidas tras explosión en fábrica militar de Tennessee

· Explosión en fábrica de Tennessee deja varios muertos y personas desaparecidas