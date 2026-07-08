Piloto vinculado al traslado de “El Mayo” regresó a México, fue detenido y expulsado a EE.UU., revela la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) en México reveló un nuevo elemento en la investigación sobre el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos al informar que el presunto piloto de la aeronave utilizada en la operación regresó a México tras ser deportado, continuó cometiendo delitos en territorio nacional, fue detenido por portación de armas y posteriormente entregado nuevamente a las autoridades estadounidenses.

La revelación se produjo en medio del endurecimiento de los señalamientos del gobierno mexicano contra el FBI por su presunta participación en el operativo del 25 de julio de 2024.

El dato fue dado a conocer por la fiscal general, Ernestina Godoy, en la que la institución sostuvo que las autoridades estadounidenses han proporcionado información “falsa, parcial e insuficiente” sobre el caso y cuestionó la falta de cooperación para esclarecer cómo se desarrolló el traslado del histórico líder del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la FGR, después de que la aeronave aterrizó en territorio estadounidense, el FBI informó únicamente que el piloto había solicitado ser deportado de inmediato a México, sin proporcionar inicialmente datos sobre su identidad.

Sin embargo, las investigaciones mexicanas permitieron establecer que el hombre regresó al país, siguió realizando actividades ilícitas y más tarde fue detenido por portación de armas de fuego. Posteriormente fue entregado al gobierno de Estados Unidos con base en la legislación aplicable en materia de seguridad nacional.

“El piloto fue deportado. Siguió operando cometiendo delitos en México, fue detenido por portación de armas y fue entregado con base en la Ley de Seguridad Nacional al gobierno de Estados Unidos”, informó David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR, durante la conferencia.

La Fiscalía no precisó la fecha en que ocurrieron la deportación, la detención y la posterior entrega del piloto a Estados Unidos, ni aclaró si antes de ello fue investigado en México por su presunta participación en el traslado de Zambada, al que la dependencia califica como un posible secuestro.

La revelación abre una nueva línea de cuestionamientos, ya que, aunque la FGR asegura haber identificado al piloto, hasta ahora no ha informado sobre una imputación formal en México por los hechos relacionados con el traslado del capo sinaloense.

La Fiscalía también informó que ya identificó la pista desde la que despegó la aeronave utilizada el 25 de julio de 2024 y aseguró que ésta operaba sin autorización.

La aeronave, una Beechcraft King Air 200, volvió al centro de la controversia después de que el FBI la incorporó recientemente a una exhibición permanente en un museo de Nuevo México dedicada a operaciones relevantes de la agencia.

La exposición fue interpretada por el gobierno mexicano como un reconocimiento implícito de la participación estadounidense en el operativo, en contraste con las declaraciones realizadas en 2024 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien sostuvo que “no fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra operación”.

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