Descubren ocho cuerpos con huellas de tortura en una carretera de Chiapas

Ocho cuerpos sin vida fueron localizados sobre una carretera en el estado de Chiapas, en un hecho atribuido a la disputa entre grupos del crimen organizado.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), los cadáveres fueron encontrados a la altura del tramo carretero que comunica a las comunidades de Jitotol y La Cumbre. Junto a las víctimas fue dejado un mensaje presuntamente firmado por un grupo delictivo.

En un primer reporte trascendió que podrían ser diez las víctimas; sin embargo, la FGE confirmó posteriormente que fueron ocho los cuerpos localizados.

La institución informó que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a las víctimas y determinar las circunstancias del múltiple homicidio.

Vecinos del sector señalaron que la zona ha registrado una fuerte escalada de violencia en días recientes; en ese mismo tramo se reportó la quema de una unidad de transporte tras darse a conocer la detención de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Este hecho ocurre en un contexto de violencia vinculada a la disputa entre organizaciones criminales por el control de rutas estratégicas en la región de los Altos y el norte de Chiapas, donde en los últimos meses se han registrado enfrentamientos, bloqueos y diversos hechos de alto impacto.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de las víctimas ni reportan personas detenidas relacionadas con el caso.

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