Grok 4.5 le apunta al trono de Claude en programación

Grok 4.5 ya está disponible y llega con promesas bastante interesantes. La nueva apuesta de Elon Musk no se conforma con ser “otro chatbot más”, sino que apunta directo a convertirse en un asistente capaz de programar, diseñar y hasta armar documentos de oficina completos, todo desde un mismo lugar.

Grok 4.5 crea apps con un solo prompt

Lo más llamativo de este lanzamiento es que Grok 4.5 puede generar aplicaciones completas y funcionales a partir de una única instrucción, sin que el usuario tenga que dar demasiadas especificaciones técnicas. La compañía asegura que el modelo domina lenguajes como Rust y C/C++, algo que le permite meterse en proyectos de programación bastante más complejos que los que manejaba su versión anterior.

Este salto no es casualidad. Grok 4.5 fue entrenado junto a Cursor, el editor de código que forma parte del ecosistema SpaceX, y eso se nota en su forma de resolver tareas de ingeniería real. Musk lo describe como un modelo base de 1,5 billones de parámetros que después recibió un entrenamiento adicional con datos específicos de programación.

La otra sorpresa llega para quienes viven entre hojas de cálculo y presentaciones. Grok 4.5 puede armar libros de Excel con fórmulas repartidas en varias pestañas, buscar información en internet mientras trabaja y explicar cómo se conectan los datos que va generando. Ese mismo enfoque se traslada a PowerPoint, donde el modelo prepara diapositivas con diagramas propios, y a Word, donde redacta documentos completos sin repetir el trabajo en distintas herramientas.

Así le planta cara a Claude en programación

Elon Musk no se guardó las comparaciones y describió a Grok 4.5 como un modelo de clase Opus, aunque más rápido y más barato de operar. Según pruebas independientes de Artificial Analysis, el modelo quedó apenas por debajo de Claude Opus 4.8 y GPT-5.5, pero por encima de Claude Sonnet 5 y GLM-5.2. Estos son los puntos donde se marca la diferencia frente a su rival más comentado.

Rendimiento en benchmarks , Grok 4.5 se ubica ligeramente por debajo de Claude Opus 4.8, aunque muy cerca de ese nivel top.

, Grok 4.5 se ubica ligeramente por debajo de Claude Opus 4.8, aunque muy cerca de ese nivel top. Eficiencia de tokens , el modelo de xAI llegó a consumir hasta 4.2 veces menos tokens por tarea que Claude Opus 4.8 en el benchmark SWE Bench Pro.

, el modelo de xAI llegó a consumir hasta 4.2 veces menos tokens por tarea que Claude Opus 4.8 en el benchmark SWE Bench Pro. Costo en la API , Grok 4.5 cobra $2 dólares por millón de tokens de entrada y $6 por millón de salida, una tarifa más liviana que la de otros modelos de gama alta.

, Grok 4.5 cobra $2 dólares por millón de tokens de entrada y $6 por millón de salida, una tarifa más liviana que la de otros modelos de gama alta. Entrenamiento especializado , mientras Grok 4.5 se afinó junto a Cursor con foco en programación y tareas de agentes, Claude mantiene un enfoque más generalista.

, mientras Grok 4.5 se afinó junto a Cursor con foco en programación y tareas de agentes, Claude mantiene un enfoque más generalista. Velocidad de respuesta, la compañía habla de un procesamiento de 80 transacciones por segundo, por encima incluso de modelos “flash” pensados para ser veloces.

Disponibilidad y precios de Grok 4.5

La buena noticia es que Grok 4.5 ya está disponible para usarse, y no hace falta esperar meses para probarlo. El modelo se puede acceder a través de SpaceXAI, como modelo predeterminado en Grok Build, y también dentro de Cursor para quienes programan con esa herramienta.

Para quienes trabajan directamente con la API, el costo es de 2 dólares por millón de tokens de entrada y 6 dólares por millón de tokens de salida, una tarifa que la propia compañía presenta como más competitiva que la de otros modelos de gama alta. Ojo con un detalle importante para la audiencia europea, porque el lanzamiento en la Unión Europea todavía no llegó y se espera para mediados de julio de 2026.

El contexto que maneja Grok 4.5 también suma puntos, ya que soporta una ventana de hasta 500,000 tokens y acepta entradas de texto e imagen, aunque de momento solo devuelve texto como salida. Con este movimiento, xAI deja claro que su plan pasa por meterse de lleno en el terreno de la programación seria, un espacio donde hasta ahora Claude venía marcando el ritmo sin demasiados sobresaltos.

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