Operación Huracán sacude al crimen organizado, al tráfico de armas ilegales y a las drogas en Florida

Mediante la denominada Operación Huracán, la cual fue puesta en marcha un par de meses atrás, las autoridades Florida le dieron un duro golpe al crimen organizado, al tráfico de armas ilegales y a las drogas.

En mayo, la División de Miami de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), junto con y el Departamento de Justicia, puso en marcha una iniciativa de aplicación de la ley reforzada dirigida a combatir los delitos violentos, la posesión de drogas y el tráfico ilegal de armas de fuego en todo el sur de Florida.

Para alcanzar dicho objetivo, la ATF colaboró con los organismos policiales federales y locales, aportando a través de varios de sus integrantes destacados conocimientos especializados en operaciones tácticas, apoyo técnico e investigaciones encubiertas.

A partir de ello, se logró detener a 38 acusados federales y a ocho acusados estatales. La mayoría de estas personas residen en el condado de Palm Beach y ahora enfrentan delitos relacionados con armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Como parte de la “Operación Huracán” también se incautaron 94 armas de fuego, entre ellas rifles semiautomáticos y pistolas, junto con más de 600 cartuchos de munición.

Y para redondear el éxito del trabajo colaborativo, se logró el aseguramiento de 9.4 kilogramos de estupefacientes ilegales, entre ellos fentanilo, metanfetamina, cocaína, crack y otras sustancias controladas.

Las autoridades de Florida detuvieron a decenas de sospechosos ligados al tráfico de armas ilegales y drogas en el “Estado del Sol”. (Crédito: Rebecca Blackwell / AP)

Durante una conferencia de prensa, Colin M. McDonald, fiscal general adjunto para la división nacional de lucha contra el fraude, elogió el golpe dado a la delincuencia.

“Felicitamos a la ATF y a todos nuestros socios de las fuerzas del orden a nivel federal, estatal y local por sus incansables esfuerzos para llevar ante la justicia a los reincidentes violentos y hacer que nuestros barrios sean más seguros”, indicó.

Por su parte, Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, propuso replicar a nivel nacional la citada operación.

“La Operación Huracán muestra el modelo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en acción: las fuerzas del orden federales, estatales y locales actuando como un solo equipo para identificar a los responsables de la violencia y retirar las armas ilegales y las drogas de nuestras calles”, subrayó.

Al respecto, Rob Cekada, director de la ATF, respaldó el enfoque de replicar el trabajo conjunto de varias agencias federales para disminuir los índices de criminalidad en el resto de la nación.

“Las operaciones de refuerzo dirigidas por la ATF, como la Operación Huracán en el sur de Florida, respaldan la estrategia de la Casa Blanca contra los delitos violentos y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, al centrar nuestros recursos de investigación en miembros conocidos de bandas violentas, organizaciones criminales transnacionales, cárteles y otros delincuentes reincidentes”, puntualizó.

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