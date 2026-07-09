Rayo golpea una casa en Texas y descarga eléctrica alcanza a adolescente que usaba su computadora

Un adolescente de 13 años sobrevivió a una descarga eléctrica luego de que un rayo impactara su vivienda en Cypress, un suburbio de Houston, Texas, mientras utilizaba una computadora para jugar videojuegos.

El incidente ocurrió el martes 7 de julio, cuando la descarga provocada por el fenómeno meteorológico recorrió el sistema eléctrico de la casa y alcanzó al menor, identificado como Vladyslav Skuridin.

De acuerdo con las autoridades del condado de Harris, el impacto también generó un pequeño incendio en el ático de la vivienda.

“Sentí un shock en todo mi cuerpo”, relató el adolescente

Skuridin explicó que se encontraba jugando en su computadora cuando ocurrió la descarga.

“Sentí un shock que recorrió todo mi cuerpo y vi una luz blanca muy brillante. Luego rápidamente salté hacia atrás y estaba muy mareado y confundido”, relató el joven en una declaración proporcionada por su madre a ABC News.

El adolescente agregó que comenzó a gritar debido al fuerte estruendo provocado por el rayo.

“Hubo un boom muy fuerte que hizo que me dolieran y se me taparan los oídos”, explicó.

Personal de servicios médicos de emergencia evaluó al menor en el lugar, pero no fue necesario trasladarlo a un hospital, informó la Oficina del Precinto 4 del condado de Harris.

La vivienda sufrió daños por el impacto del rayo

La madre del adolescente, Yuliia Skuridina, indicó que su hijo se encuentra bien, aunque aseguró que planean llevarlo a un médico para confirmar que no tenga lesiones internas.

La mujer señaló que tras la descarga quedó una marca en el pecho de su hijo y que la vivienda presentó daños visibles compatibles con un impacto de rayo.

Además del incendio registrado en el ático, la descarga dañó una tubería de gas y varios aparatos electrónicos dentro de la casa.

Equipos del Departamento de Bomberos de Cypress Creek acudieron al lugar para atender la emergencia.

Autoridades recuerdan medidas de seguridad durante tormentas

El constable del Precinto 4 del condado de Harris, Mark Herman, emitió una advertencia después del incidente y recordó que los rayos pueden desplazarse por las instalaciones eléctricas de una vivienda.

“Durante las tormentas eléctricas, evite utilizar dispositivos electrónicos conectados por cable y manténgase alejado del cableado eléctrico y las tuberías, ya que los rayos pueden viajar a través del sistema eléctrico de una casa”, señaló Herman.

La investigación sobre el incidente continúa abierta.

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