Nadine Menéndez, esposa del ex senador Bob Menéndez, comenzará a cumplir su condena por soborno

En plena lucha por librarse de un cáncer que pone en riesgo su vida, Nadine Menéndez, esposa del ex senador Bob Menéndez, comenzará a cumplir una condena de cuatro años y medio derivada de los actos ligados a soborno en que participó.

En septiembre pasado, la libanesa fue sentenciada a 54 meses de prisión debido a su participación en una red de sobornos que intercambiaba favores políticos a cambio de regalos millonarios.

A provechando que su cónyuge se desempeñaba como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Nadine Arslanian fungía como negociadora para obtener dinero, lingotes de oro y hasta automóviles de alta gama, a cambio de favorecer los intereses de empresarios extranjeros avecindados en Estados Unidos.

El hecho de hablar cuatro idiomas y ser la atractiva esposa de un poderoso político demócrata le permitió ofrecer favores a acaudalados hombres de negocios, los cuales supo cobrar bastante bien.

Mientras Bob Méndez terminó recluido en una prisión federal de Pensilvania donde purga una condena de 11 años privado de su libertad; su esposa Nadine comenzará este viernes a pagar su deuda con la justicia.

Por extraño que suene, Bob Menéndez pretendía que su esposa Nadine asumiera toda la culpa de ser ella quien ofrecía favores a cambio de dinero. (Crédito: Jeenah Moon / AP)

Durante meses,los abogados a cargo de su defensa lograron posponer su ingreso a prisión argumentando que es víctima de cáncer de mama y demanda un riguroso tratamiento. Sin embargo, el tribunal se rehusó a concederle más tiempo en libertad exigiéndole entregarse ante las autoridades para evitar ejercer mayor severidad a su penalidad.

“La Oficina Federal de Prisiones atiende a muchos reclusos con diversas afecciones médicas, incluidas aquellas que estaban siendo tratadas por profesionales médicos externos antes de que el recluso se entregara. Lo mismo ocurre en este caso”, detalló la Corte en una escueta declaración compartida en redes sociales.

En su momento, Bob Menéndez intentó culpar a su cónyuge de todas las acusaciones presentadas en su contra al señalar que desconocía los arreglos a los cuales llegaba con los solicitantes de favores políticos, pero dicho argumento se le vino abajo durante el juicio donde se le terminaron fincando responsabilidades a sus acciones por ser un legislador concentrado en sus intereses personales y relegando a segundo plano las demandas de la nación.

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