Sinner superó a Djokovic para volver a la final de Wimbledon: enfrentará a Zverev

Jannik Sinner defenderá su corona en Wimbledon tras imponerse con autoridad a Novak Djokovic y asegurar un lugar en la final del torneo por segundo año consecutivo. El número uno del mundo resolvió la semifinal con parciales de 6-4, 6-4 y 6-4, resultado que lo coloca a un triunfo de conquistar su quinto título de Grand Slam y de convertirse en uno de los pocos tenistas que han logrado revalidar el campeonato sobre la hierba del All England Club.

El italiano se enfrentará este domingo al alemán Alexander Zverev, quien previamente selló su clasificación al derrotar al británico Arthur Fery por 7-6 (0), 6-2 y 6-4.

Más allá del marcador, la actuación de Sinner confirmó el nivel que ha mostrado durante la recta final del torneo. Las dudas que había dejado en sus primeros compromisos, especialmente en el duelo frente al serbio Miomir Kecmanovic, desaparecieron con una exhibición en la que dominó prácticamente todos los aspectos del juego frente a uno de los máximos referentes de la historia del tenis.

Una actuación dominante y un emotivo reconocimiento para Djokovic

El encuentro dejó pocas oportunidades para Novak Djokovic. El serbio, de 39 años, apenas dispuso de una posibilidad para romper el servicio de Sinner durante todo el partido, ya en el tercer set, cuando el desenlace parecía encaminado. No consiguió aprovecharla y, por el contrario, el italiano quebró una vez el saque de su rival en cada parcial, suficiente para construir una victoria sólida en poco más de dos horas y veinte minutos.

Con este triunfo, Sinner alcanzó su victoria número 99 en torneos de Grand Slam y extendió a 13 su racha de victorias consecutivas sobre la hierba londinense. Además, se convirtió en el primer italiano que alcanza múltiples finales individuales de Wimbledon y en el tercer jugador en activo que lo consigue, junto con Carlos Alcaraz y el propio Djokovic.

El público del All England Club despidió con una ovación al ganador de 24 títulos de Grand Slam, quien no pudo acercarse a su octava corona en Wimbledon ni a un histórico vigésimo quinto major. Tras el último punto, ambos protagonizaron un largo abrazo en la red que reflejó el respeto mutuo entre dos generaciones del tenis.

Durante la ceremonia posterior al encuentro, Sinner dedicó palabras de admiración a su rival.

“Antes que nada gracias por quedarte y gracias por venir”, dijo a Djokovic Jannik Sinner. “El ambiente ha sido increíble desde el primer día. Significa mucho para mí poder jugar una final más aquí. Es el torneo más especial que tenemos. Significa mucho para mí. Por supuesto, jugar contra Novak”.

El italiano también destacó la influencia que sigue teniendo el serbio en el circuito.

“Lo que él sigue mostrando es una verdadera inspiración, no solo para ustedes, sino también para la nueva generación. Lo que él sigue haciendo es increíble. Increíble”.

Al referirse al desarrollo del partido, recordó el antecedente entre ambos en el Abierto de Australia y explicó los ajustes que realizó para esta ocasión.

“Siempre tenemos partidos muy, muy duros. El último, me ganó en semifinales de Australia. Intento hacer un par de ajustes aunque aquí en hierba es muy difícil. Él tuvo un partido muy duro contra Felix, que creo que recordaremos para siempre aquí”.

Ahora buscará frente a Alexander Zverev defender con éxito el título de Wimbledon y unirse al reducido grupo de campeones que lograron repetir la corona en el torneo londinense.

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