Pitbull rompe récord Guinness al reunir a 22,000 fans usando calvas falsas

Entre aplausos y la euforia de miles de fanáticos caracterizados como él, el cantante Pitbull subió al escenario del festival BST Hyde Park de Londres para recibir el certificado otorgado por Guinness que consolida su el récord que rompió por reunir la mayor cantidad de personas con calvas postizas en un mismo lugar.

La gran hazaña del puertorriqueño tuvo lugar el pasado 10 de julio en la capital británica, durante la presentación que ofreció en el festival BST Hyde Park.

De acuerdo con cifras oficiales, fueron 22,141 personas las que se sumaron a la iniciativa de portar calvas postizas, gafas de aviador, camisa blanca y corbata negra para imitar la inconfundible imagen de “Mr. Worldwide”.

Esta insuperable cantidad de participantes pasó por una exhaustiva supervisión por parte del juez oficial Will Munford, esto para poder ser incluidos en el récord Guinness.

El proceso consistió en que el el cabello debía quedar completamente oculto bajo la calva postiza y cubriendo correctamente la parte frontal y superior de la cabeza. Este accesorio también debía permanecer colocado durante al menos un minuto. Incluso aquellas personas con calva natural no quedaron exentas de cumplir estas normas.

@pitbull WE DID IT, BALD-E’S!!! 🏆🌎 We officially set the @Guinness World Records title for the largest gathering of people wearing bald caps at 22,141… DALEEE! 🙏@BST Hyde Park @Live Nation Concerts @AEG Presents UK @BBC Radio 1 ♬ original sound – Pitbull

Esto propició que el propio Pitbull tuviera que colocarse una calva postiza para formar parte del récord: “Necesitas una calva postiza en la cabeza para que esto cuente (…) Sé que eres calvo, sé que has pasado por mucho, pero esto no contará”, bromeó con él el presentador de BBC Radio 1, Greg James.

Una vez verificado el conteo a través de imágenes de drones, Pitbull recibió el certificado que lo colocó dentro del libro de Récord Guinness sobre el escenario del festival BST Hyde Park.

Conmovido, el famoso agradeció a aquellos que se sumaron a la iniciativa: “Estoy asimilándolo todo. Es difícil para mí decir que me he quedado sin palabras. Pero lo único en lo que puedo pensar ahora es en todo lo que mi familia tuvo que pasar para que yo pudiera ser una persona libre”, indicó.

Para finalizar, el intérprete de “Don’t Stop the Party” e “International Love” admitió: “Poder perseguir mi sueño y estar en un escenario como este representando a todos los Baldies del mundo… esto no tiene precio. No hay forma de decir gracias. No existen palabras para expresar lo que siento en este momento”.

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