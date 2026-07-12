Adiestrador condenado a casi 12 años de prisión por muerte de 11 perros en Orange

Un adiestrador de perros fue sentenciado a casi 12 años de prisión por la muerte de 11 mascotas, incidentes que ocurrieron en junio de 2025 en el condado de Orange.

Tony Sit, propietario de Happy K-9 Academy, fue acusado de 11 cargos de crueldad animal después de que 11 perros fallecieron mientras estaban bajo su cuidado en la ciudad de Irvine.

De acuerdo con las autoridades, muchos de los perros perdieron la vida como consecuencia del calor extremo, mientras que una de las mascotas murió por un traumatismo por objeto contundente.

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El propietario de la academia contó con la ayuda de su novia, Tingfeng Liu, acusada de intentar ocultar las pruebas del maltrato animal.

Antes de anunciarse la sentencia, durante una audiencia en una sala del tribunal de Santa Ana, algunos de los dueños de las mascotas fallecidas ofrecieron emotivos testimonios.

“Mi familia nunca volverá a ser la misma“, declaró ante el tribunal Amy Caramanzana, dueña de uno de los perros fallecidos.

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“Nos preguntamos si sufrió, si tuvo miedo, si lloró por nosotros, si pasó sus últimos momentos creyendo que la habíamos abandonado”, agregó.

En la audiencia, también habló Chris Davis, otro de los propietarios de las mascotas, quien dijo esperar que esta decisión ayude a sanar las heridas emocionales.

“Este último año fue horrible. Y hoy, con esta sentencia, esperamos obtener algún tipo de resultado positivo“, expresó Davis.

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Los afectados tuvieron oportunidad de expresar sus sentimientos tras la muerte de sus mascotas, después de que confiaron en dejarlas bajo el cuidado de Sit

De acuerdo con los fiscales, en un caso, el dueño de una mascota aseguró que Sit le envió un mensaje de texto en el que le dijo que su perro había muerto en paz. Sin embargo, una necropsia determinó que la mascota había muerto como consecuencia de un golpe de calor.

Los fiscales mencionaron que, durante la investigación, se descubrió que los perros estaban encerrados en jaulas pequeñas en el interior de una furgoneta.

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Durante la lectura de la sentencia, la jueza Kim Menninger expuso las circunstancias en nombre de los propietarios de los perros.

“¿Acaso esperaban que los perros estuvieran dentro de una furgoneta? Desde luego, no. Y mucho menos en una furgoneta sin aire acondicionado., agua ni ningún tipo de protección para que estos animales fueran tratados como tales”, expresó la jueza Menninger.

Según las declaraciones ante el tribunal, Sit y Liu también fueron acusados de intentar ocultar lo sucedido al llevar a varios de los perros a crematorios para ser incinerados, y así, impedir que los dueños conocieran la causa de la muerte.

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Casi al final de la audiencia, Sit tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal para refutar las acusaciones relativas a las condiciones en que se encontraban las mascotas bajo su cuidado.

“Los perros estaban en un espacio con aire acondicionado”, dijo un traductor, en nombre de Sit. “Y me aseguré de revisar el aire acondicionado antes de acostarme. Funcionaba bien, pero luego hubo un apagón. Me enteré al día siguiente“.

Sit fue condenado a 11 años y diez meses en una prisión estatal, mientras que Liu recibió una condena de tres años en una prisión estatal.

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