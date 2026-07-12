Fuertes inundaciones en Missouri: más de 350 personas rescatadas y continúa la amenaza por nuevas lluvias

Las intensas lluvias que azotaron Missouri provocaron inundaciones catastróficas que dejaron al menos una persona fallecida, obligaron al rescate de más de 350 personas y desencadenaron una amplia operación de emergencia que incluyó la evacuación aérea de cientos de niños y adultos atrapados en un campamento de verano.

Las autoridades informaron que los rescates se realizaron el viernes en tres condados del estado, donde el rápido aumento del nivel del agua dejó comunidades aisladas, carreteras destruidas y decenas de personas atrapadas.

De acuerdo con el Distrito de Protección contra Incendios de Pacific, alrededor de 100 de los rescates correspondieron a operaciones de salvamento acuático. El resto involucró la evacuación de integrantes del Camp Taum Sauk, ubicado en el condado de Reynolds.

Evacúan a más de 200 campistas mediante helicópteros Black Hawk

Uno de los operativos más complejos ocurrió en Camp Taum Sauk, donde 168 adolescentes y unos 60 adultos quedaron atrapados tras las intensas lluvias que hicieron crecer rápidamente el nivel del río Black.

La Guardia Nacional desplegó helicópteros Black Hawk para evacuar a un total de 202 campistas y miembros del personal, quienes fueron trasladados de forma segura a St. Louis para reunirse con sus familias.

Videos difundidos por la Patrulla Estatal de Carreteras de Missouri muestran a los menores, de entre 8 y 16 años, abordando las aeronaves mientras los equipos de emergencia coordinaban el rescate.

Las autoridades indicaron que varios campistas que se habían refugiado sobre el techo de un edificio que colapsó también fueron rescatados. No obstante, los equipos continuaban revisando la zona entre los escombros el sábado para descartar personas desaparecidas.

Además del Camp Taum Sauk, responsables del cercano camping Bearcat Getaway informaron que todos sus visitantes y trabajadores estaban a salvo tras cerrar temporalmente las instalaciones.

Una mujer murió y persiste el riesgo por nuevas lluvias

En el condado de Crawford, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Faith Gregory, quien había sido reportada como desaparecida después de que las aguas la arrastraran cerca de Huzzah Creek. Su cuerpo fue localizado aproximadamente dos millas río abajo de su vivienda.

Mientras continúan las labores de emergencia, los pronósticos mantienen la alerta para gran parte del estado. Las autoridades advirtieron que aún podrían registrarse entre una y tres pulgadas adicionales de lluvia, con acumulados superiores en algunos sectores.

Las zonas que ya recibieron entre seis y doce pulgadas de precipitación permanecen especialmente vulnerables a nuevas inundaciones repentinas.

Declaran estado de emergencia en Missouri

Ante la magnitud del desastre, el gobernador Mike Kehoe declaró el estado de emergencia para facilitar la movilización de recursos estatales y fortalecer la respuesta de los equipos de rescate.

Las autoridades estatales pidieron a la población evitar conducir por carreteras inundadas o intentar cruzar zonas cubiertas por agua.

Según el gobierno estatal, más de la mitad de las muertes relacionadas con inundaciones en Missouri corresponden a personas que quedaron atrapadas dentro de vehículos.

Aunque algunas personas permanecen aisladas debido a que los caminos fueron destruidos por la fuerza del agua, los equipos de emergencia indicaron que se encuentran a salvo y continúan trabajando para restablecer el acceso a las comunidades afectadas.

Con los suelos completamente saturados y nuevas lluvias previstas durante el fin de semana, las autoridades advirtieron que el riesgo de inundaciones potencialmente mortales continúa vigente en varias regiones del estado.

Sigue leyendo:

–Acusan a pareja de Missouri de encerrar, golpear y dejar morir de hambre a sus tres hijos en una casa “inhabitable”

–Padre primerizo acusado de matar a tiros a su pareja frente a su bebé en Missouri

–Mató a una mujer durante una discusión en Missouri y arrojó el cuerpo al patio de su vecino