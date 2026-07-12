Las filas para conseguir gasolina se alargan en Rusia

Los conductores de toda Rusia esperan horas para llenar el tanque en las gasolineras y, en algunas regiones, incluso días. A medida que la escasez de combustible se agrava, la gente recorre ciudades enteras en busca de gasolineras que aún estén abiertas, pasando la noche en sus autos y esperando su turno para repostar.

En los últimos meses, Ucrania ha intensificado los ataques con drones contra las refinerías de petróleo rusas. El 6 de julio, las fuerzas ucranianas atacaron la refinería de Omsk, a unos 2,500 kilómetros de la frontera. Ucrania ya ha atacado las 10 refinerías de petróleo más grandes de Rusia, desde la región de Leningrado hasta Omsk. La campaña agravó aún más una crisis de combustible que se extiende por gran parte de Rusia.

Caballos y bicicletas como alternativa

Personas de todas las regiones informan que las gasolineras están cerrando. Las pocas que aún tienen combustible atraen filas de kilómetros. Según videos publicados en las redes sociales, la situación parece ser más grave en Chita, una ciudad de la región rusa de Transbaikal. Allí, según se informa, los conductores esperan hasta 36 horas para comprar combustible. A algunos se les acaba la gasolina mientras esperan y se ven obligados a empujar sus autos

La escasez de combustible está obligando a muchos rusos a cambiar sus rutinas diarias. Algunos están compartiendo el auto para hacer compras o llevar a sus hijos a la escuela; otros están recurriendo al transporte público después de intentar repostar su auto sin éxito. Pero esos servicios también están sintiendo el impacto. El periódico Kommersant informa que los taxistas están trabajando con menos frecuencia y cada vez cancelan más los viajes largos y los traslados en las principales ciudades. El resultado ha sido un aumento en las tarifas.

Algunos residentes de las regiones más rurales de Rusia están comprando caballos en lugar de autos. El canal de Telegram Mash citó a criadores de caballos al informar que la demanda de estos animales se ha disparado en las últimas semanas. Se están utilizando para trabajos forestales, la cosecha de heno y las tareas agrícolas cotidianas.

La demanda de bicicletas también ha aumentado considerablemente. En junio, las ventas de bicicletas en el mercado en línea CDEK.Shopping aumentaron un 131 % en comparación con mayo.

El Kremlin niega la escasez

Algunos usuarios de las redes sociales acusan a las autoridades de restarle importancia a la crisis. Aunque, según se informa, casi un tercio de las refinerías de petróleo de Rusia están fuera de servicio, el gobierno se ha mantenido prácticamente en silencio, escribió Nina Ostanina, miembro de la Duma, la cámara baja del parlamento, en su canal de Telegram.

“¿Por qué el ministro de Agricultura y el viceprimer ministro a cargo del sector guardan silencio en la víspera de la cosecha?”, escribió Ostanina. “El país podría quedarse sin granos, lo que, bajo las sanciones internacionales, equivaldría a una sentencia de muerte”.

Las autoridades nacionales niegan que Rusia esté enfrentando una escasez sistémica de combustible. Atribuyen la crisis a las compras motivadas por el pánico y a los especuladores. Aunque la demanda nacional de combustible ha aumentado entre un 20 % y un 30 %, el viceprimer ministro Alexander Novak insiste en que las interrupciones en el suministro se limitan a estaciones de servicio individuales. Afirmó que había suficiente combustible disponible y que el problema podría resolverse mediante una reestructuración.

Las autoridades regionales plantean argumentos similares. Los gobernadores de las regiones de Krasnodar, Irkutsk y Pskov afirman que los minoristas han avivado el pánico público.

“La gente teme no poder seguir desplazándose con normalidad, ir al trabajo o cuidar a sus hijos”, escribió el gobernador de Pskov, Mikhail Vedernikov, en la aplicación de mensajería Max, impulsada por el Estado. “Los taxistas y los pequeños negocios están acumulando existencias para evitar perder ingresos. Los agricultores están preocupados por posibles fallas en la maquinaria y las consiguientes pérdidas de cosechas. Todo esto está impulsando al alza la demanda”.

Los índices de aprobación de Putin

La confianza en el presidente ruso, Vladimir Putin, parece estar disminuyendo. Según una encuesta de la Fundación Rusa de Opinión Pública (FOM), realizada del 19 al 21 de junio, su índice de aprobación cayó del 74 % al 69 % en el transcurso de una semana. Ese es el nivel más bajo registrado desde el inicio de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania. Al mismo tiempo, crece la preocupación por la situación económica del país, especialmente en lo que respecta al aumento de los precios y el costo de vida.

El cambio en la opinión pública no parece haberse traducido en llamados para que la guerra termine. De hecho, según una encuesta publicada en junio por el Centro Levada, una entidad independiente, el apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania ha aumentado. El 30 % de los encuestados afirma ahora que apoya la guerra, seis puntos porcentuales más que en marzo de 2026. Minetras que el 60 % de los encuestados dice que Rusia debería entablar negociaciones de paz, lo que representa una caída de siete puntos porcentuales desde febrero de 2025.

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