WhatsApp le sigue los pasos a Telegram con nuevos recordatorios de cumpleaños

Hay algo que se nota cada vez más en el desarrollo de WhatsApp y es que la aplicación de Meta parece inspirarse constantemente en lo que Telegram ya viene haciendo desde hace tiempo. Según nuevos reportes de WABetaInfo, WhatsApp estaría trabajando en una función que enviará notificaciones para recordarte el cumpleaños de tus contactos, algo que ya forma parte del día a día de los usuarios de Telegram desde hace un par de años.

Cómo funcionará el nuevo recordatorio de WhatsApp

La idea detrás de esta función es bastante simple y va directo al grano. WhatsApp habilitará un apartado dentro de la app donde podrás consultar los próximos cumpleaños de tus contactos sin necesidad de anotarlos en un calendario aparte. Cuando llegue el día indicado, la aplicación enviará una notificación interna que te avisará para que no se te pase felicitar a esa persona.

Lo interesante es de dónde saca WhatsApp esta información. La función se apoyará en los datos que Meta comenzó a pedir por motivos de verificación de edad, un requisito legal que hasta ahora solo servía para cumplir con regulaciones y que no era visible para nadie. Ahora esa misma base de datos se reutilizará para algo mucho más social y menos burocrático.

Vale aclarar que la función todavía está en una fase muy temprana de desarrollo y ni siquiera los usuarios beta pueden acceder a ella por ahora. Tampoco hay una fecha de lanzamiento oficial, así que por el momento solo queda esperar a que Meta decida darle luz verde a esta característica en próximas actualizaciones.

Telegram ya tiene esto desde hace rato

Aquí es donde entra la comparación obligada. Telegram implementó los recordatorios de cumpleaños en abril de 2024, como parte de una renovación completa de los perfiles de usuario. Desde entonces, los usuarios de esa plataforma pueden ver cuándo cumple años cada uno de sus contactos sin depender de terceros ni de redes sociales externas.

Este movimiento de WhatsApp se suma a otra tendencia que viene creciendo con fuerza y es el desplazamiento de Facebook como el lugar donde la gente se enteraba de los cumpleaños de sus amigos. Durante años, esa red social fue la referencia obligada para saber cuándo felicitar a alguien, pero cada vez menos personas la usan de manera activa, así que WhatsApp busca llenar ese vacío aprovechando que ya es la app de mensajería más usada del planeta.

Además, esta función llega apenas días después de que WhatsApp comenzara a implementar los nombres de usuario, otra característica que Telegram normalizó mucho antes. Da la sensación de que Meta está revisando cuidadosamente el catálogo de funciones de su competidor para ir sumándolas poco a poco a su propia plataforma.

Privacidad y detalles que todavía faltan resolver

Antes de emocionarse demasiado, hay varios temas pendientes que la compañía todavía no ha aclarado. Por ahora, no existe ningún ajuste de privacidad que te permita elegir si quieres compartir tu fecha de nacimiento con tus contactos o mantenerla oculta. Esto genera dudas legítimas, sobre todo porque el dato se recopiló originalmente con fines puramente regulatorios y no para uso social.

Otro detalle importante es que si un contacto nunca compartió su fecha de nacimiento, simplemente no aparecerá ningún recordatorio para esa persona. Esto tiene sentido porque WhatsApp no solicita este dato en todas las regiones todavía, lo que significa que la función arrancará con información incompleta en varios países.

Por ahora, el desarrollo se mantiene exclusivo para Android dentro de las pruebas beta, aunque es muy probable que con el tiempo también llegue a iOS una vez que el equipo de WhatsApp considere que la función está lo suficientemente pulida. Mientras tanto, la comparación con Telegram sigue siendo inevitable, porque cada nueva función que suma WhatsApp parece un capítulo más de esa carrera silenciosa entre ambas apps de mensajería.

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