Carmen Villalobos celebra sus 43 años con una emotiva reflexión
La actriz colombiana reapareció en su cuenta de Instagram con una publicación en la que festejó un año más de vida
Los 43 años han tocado a la puerta de la actriz colombiana Carmen Villalobos, quien lo celebró por todo lo alto a través de una emotiva publicación en redes sociales en la que compartió sus pensamientos más profundos.
La plataforma elegida para compartir sus palabras fue su cuenta oficial de Instagram, junto a un par de fotografías que ilustraron cómo vivió su fecha especial desde un lujoso yate: “HAPPY BIRTHDAY TO ME! VAMOS A DARLE CON TO’. Capitaneando mi vida y viviendo mi mejor versión”, comenzó su mensaje.
En la primera parte de su reflexión, Carmen Villalobos se mostró agradecida por las personas que forman parte de su vida: “Gracias Dios, gracias mami, gracias amigos. Siempre he dicho que cada año estoy en mi mejor etapa y este no es la excepción”, aseguró.
De acuerdo con la conductora y actriz, recibe sus 43 años gozando de una etapa de plenitud en el ámbito profesional y personal.
“Trabajando, con salud, estudiando, dando lo mejor de mí, esforzándome cada día un poquito más, tratando bien a los demás y NUNCA dejando de ser yo misma. Te mereces lo mejor del mundo Carmencita, que los cumplas muy feliz”, se dijo a sí misma.
Carmen Villalobos se prepara para una nueva etapa en “Top Chef VIP 5”
Los éxitos y nuevos comienzos a los que la colombiana hizo alusión en su reflexión comienzan a materializarse. Y es que recientemente se dio a conocer que vuelve a Telemundo la competencia culinaria más intensa y desafiante: “Top Chef VIP 5“, la cual retará a 20 participantes a llevarse el gran premio de $200,000 dólares.
Además de la esencia que enamoró al público, la competencia culinaria traerá de vuelta a Carmen Villalobos como conductora, considerada una de las figuras más queridas de la televisión hispana gracias a su participación en varias producciones, incluyendo “Sin Senos Sí Hay Paraíso” y “El Señor de los Cielos”.
Será el próximo martes 1 de septiembre a las 7pm/6c cuando de inicio la quinta temporada de “Top Chef VIP”, programa que se ha caracterizado por llevar a las pantallas horas de entretenimiento para el público a través de las habilidades culinarias de las celebridades y la mirada exigente del jurado.
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