Carmen Villalobos celebra sus 43 años con una emotiva reflexión.

Los 43 años han tocado a la puerta de la actriz colombiana Carmen Villalobos, quien lo celebró por todo lo alto a través de una emotiva publicación en redes sociales en la que compartió sus pensamientos más profundos.

La plataforma elegida para compartir sus palabras fue su cuenta oficial de Instagram, junto a un par de fotografías que ilustraron cómo vivió su fecha especial desde un lujoso yate: “HAPPY BIRTHDAY TO ME! VAMOS A DARLE CON TO’. Capitaneando mi vida y viviendo mi mejor versión”, comenzó su mensaje.

En la primera parte de su reflexión, Carmen Villalobos se mostró agradecida por las personas que forman parte de su vida: “Gracias Dios, gracias mami, gracias amigos. Siempre he dicho que cada año estoy en mi mejor etapa y este no es la excepción”, aseguró.

De acuerdo con la conductora y actriz, recibe sus 43 años gozando de una etapa de plenitud en el ámbito profesional y personal.

“Trabajando, con salud, estudiando, dando lo mejor de mí, esforzándome cada día un poquito más, tratando bien a los demás y NUNCA dejando de ser yo misma. Te mereces lo mejor del mundo Carmencita, que los cumplas muy feliz”, se dijo a sí misma.

Carmen Villalobos se prepara para una nueva etapa en “Top Chef VIP 5”

Los éxitos y nuevos comienzos a los que la colombiana hizo alusión en su reflexión comienzan a materializarse. Y es que recientemente se dio a conocer que vuelve a Telemundo la competencia culinaria más intensa y desafiante: “Top Chef VIP 5“, la cual retará a 20 participantes a llevarse el gran premio de $200,000 dólares.

Además de la esencia que enamoró al público, la competencia culinaria traerá de vuelta a Carmen Villalobos como conductora, considerada una de las figuras más queridas de la televisión hispana gracias a su participación en varias producciones, incluyendo “Sin Senos Sí Hay Paraíso” y “El Señor de los Cielos”.

Será el próximo martes 1 de septiembre a las 7pm/6c cuando de inicio la quinta temporada de “Top Chef VIP”, programa que se ha caracterizado por llevar a las pantallas horas de entretenimiento para el público a través de las habilidades culinarias de las celebridades y la mirada exigente del jurado.

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