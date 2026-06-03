Carmen Villalobos rompe el silencio sobre su ruptura con Frederik Oldenburg

La actriz Carmen Villalobos se encuentra más plena y segura de sí misma que nunca, así lo reveló en su más reciente entrevista con la comunicadora Lourdes Stephen para el programa “Pica y Se Extiende”. Y es que al ser cuestionada sobre su ruptura con Frederik Oldenburg, la famosa no dudó en compartir el aprendizaje que le dejó su separación con el conductor luego de tres años juntos.

Durante la charla protagonizada por ambas estrellas de Telemundo, la colombiana no pudo evitar recibir cuestionamientos sobre la historia de amor que vivió con el venezolano, la cual llegó a su fin el pasado mes de enero.

“Sabemos que tuviste una separación recientemente con Frederik, ¿cómo estás?”, preguntó la anfitriona del show. “Yo estoy muy tranquila, muy tranquila, muy feliz”, respondió la estrella de la producción “Sin Senos Sí Hay Paraíso”.

En este primer adelanto de su encuentro con la presentadora, se escucha a una Carmen Villalobos segura de sí misma mientras comparte su mayor aprendizaje tras esta nueva etapa en la soltería.

“Sé lo que soy como persona, sé el amor que le entrego a las personas y sé lo que yo le entrego a las personas, y la verdad yo creo que eso no es para cualquiera”, sentenció la colombiana, encendiendo especulaciones sobre el posible motivo de su ruptura con Oldenburg.

En este sentido, la estrella de la pantalla chica continuó: “Yo siempre he pensado que si tú no haces parte de mi presente ya tú no tienes cabida en mi vida, así de sencillo. O sea, los recuerdos se borran por completo”.

Frederik Oldenburg y su versión sobre la ruptura

Pese a que esta es la primera vez que Carmen Villalobos se pronuncia sobre el desenlace de su historia con Oldenburg, para el presentador de deportes la oportunidad se presentó a principios de abril, cuando asistió al podcast “Cara a cara con Rodner”, de Rodner Figueroa.

En ese entonces, el presentador de “Exatlón Estados Unidos” reconoció que fue su decisión poner punto final a su romance. Asimismo, comentó que la distancia fue solo uno de los “factores” que contribuyeron a su adiós.

“Incompatibilidad, la distancia es uno, otro también es que ya no te sientes que debes estar allí, la tranquilidad, proyectos a futuro, cómo te visualizas en una relación a futuro”, señaló en ese entonces.

En la charla también confesó que si bien fue su decisión tomar un paso atrás en su romance con Carmen Villalobos, se trató de un proceso “duro, doloroso y complicado”, pues compartieron poco más de tres años juntos.

“¿Cuántas personas no dejan su relación incluso amando a esa persona, que saben que ese no es su lugar?”, cuestionó para finalizar.

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