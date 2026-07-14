Muere un miembro del crucero Regal Princess que partió de Florida tras caer al mar en el Caribe mexicano

Un miembro de la tripulación del crucero Regal Princess falleció luego de caer por la borda mientras la embarcación navegaba en aguas del Canal de Yucatán, cerca de las costas de Cancún, informó la naviera Princess Cruises.

El incidente ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando el crucero, que había zarpado de Port Everglades, en Fort Lauderdale, Florida, realizaba un itinerario de siete días por el Caribe occidental con escalas programadas en Cozumel, Belice y otros destinos de la región.

Tras detectarse la caída del tripulante, el capitán ordenó detener la marcha y regresar al punto donde ocurrió el incidente para iniciar las labores de búsqueda. Al operativo se sumaron autoridades marítimas mexicanas, así como la tripulación del crucero Carnival Jubilee, que se encontraba navegando en las cercanías.

Horas después, Princess Cruises confirmó que el integrante de la tripulación fue localizado sin vida, según informó Temenundo 51.

“Nuestras más sinceras condolencias para la familia y los amigos del miembro de la tripulación en este difícil momento. Se está brindando apoyo psicológico tanto a los huéspedes como a los miembros de la tripulación afectados por este suceso”, señaló la compañía en un comunicado.

La naviera también agradeció el apoyo de las autoridades marítimas mexicanas y del Carnival Jubilee por su colaboración durante las labores de búsqueda y rescate.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad, nacionalidad o función que desempeñaba la víctima a bordo, ni las circunstancias que provocaron su caída al mar. El caso permanece bajo investigación.

Debido a la emergencia, el itinerario del Regal Princess registró retrasos en su llegada a Cozumel; sin embargo, una vez concluidas las maniobras de búsqueda, el crucero reanudó su ruta hacia Belice. La empresa prevé concluir el viaje conforme al calendario previsto, con regreso a Fort Lauderdale el próximo fin de semana.

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