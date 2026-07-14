Un estado impone multas de hasta $2,500 por soltar globos al aire en fiestas o funerales

Una tradición habitual en cumpleaños, homenajes y vigilias tendrá consecuencias legales en Louisiana. Desde el 1 de agosto de 2026, liberar globos intencionalmente al aire libre podrá ser considerado una forma de contaminación y derivar en multas, trabajo comunitario y, en los casos reiterados, hasta la suspensión de la licencia de conducir.

La nueva norma, identificada como Acta 196, incorpora la liberación deliberada de globos a las disposiciones estatales contra el abandono intencional de basura. La sanción máxima puede llegar a $2,500 para quienes acumulen tres o más condenas.

Qué conductas estarán prohibidas

La ley sanciona a quien libere deliberadamente un globo al aire libre y también a quien organice un evento que incluya la liberación planificada de 12 o más globos.

Este último punto apunta especialmente a las sueltas masivas que suelen realizarse durante funerales, vigilias, aniversarios, celebraciones deportivas y actos conmemorativos. Sin embargo, la redacción legal no limita la infracción únicamente a una docena de globos: también contempla la liberación intencional de una sola unidad.

Cuando varios globos sean liberados en un mismo evento, lugar o momento, la acción será tratada como una sola infracción.

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Cuáles serán las multas

Las sanciones son las mismas que Louisiana aplica por contaminación intencional:

En una primera condena, la multa será de $500, junto con ocho horas de trabajo comunitario en un programa de limpieza.

En una segunda condena, la sanción aumentará a $900 y 20 horas de trabajo comunitario.

En una tercera condena o posterior, la multa puede alcanzar los $2,500, con 80 horas de trabajo comunitario y la posible suspensión de la licencia de conducir durante un año.

La ley establece además que las autoridades deberán emitir la citación dentro del año siguiente al momento en que conocieron, o razonablemente debieron conocer, la infracción.

Qué globos quedan exceptuados

La prohibición no se aplicará en todos los casos. El texto contempla excepciones para menores de 17 años y liberaciones accidentales o no intencionales. También está exceptuados los globos soltados dentro de edificios, los globos fabricados con materiales biodegradables o fotobiodegradables y aquellos usados con fines científicos o meteorológicos.

Por lo tanto, la ley no prohíbe tener globos en una fiesta ni utilizarlos como decoración. Lo que sanciona es liberarlos deliberadamente al exterior cuando no se cumple alguna de las excepciones.

Por qué Louisiana decidió prohibirlos

Los impulsores de la norma sostienen que los globos no desaparecen cuando se pierden en el cielo. Después de elevarse, terminan cayendo en ríos, humedales, bosques, campos agrícolas, carreteras o zonas costeras.

La Louisiana Wildlife Federation advirtió que aves, peces, mamíferos y animales de granja pueden ingerir los fragmentos o quedar atrapados en cintas y cuerdas. Los globos metálicos también pueden entrar en contacto con tendidos eléctricos y provocar cortocircuitos, interrupciones del servicio y riesgos de incendio.

La medida fue aprobada con amplio respaldo legislativo: obtuvo 88 votos contra 6 en la Cámara estatal y 32 contra 2 en el Senado.

Una práctica ligada a homenajes y despedidas

La prohibición generó críticas entre familias y activistas que consideran la liberación de globos una forma simbólica de recordar a personas fallecidas.

En Louisiana, estos actos son frecuentes durante vigilias por víctimas de violencia, aniversarios de muertes y ceremonias comunitarias. Algunos residentes sostienen que la ley limita una práctica importante dentro de sus procesos de duelo.

Las organizaciones ambientales proponen alternativas como encender velas, plantar árboles o jardines nativos, esparcir pétalos y organizar ceremonias sin objetos que puedan convertirse en residuos.

Nueva Orleans ya había tomado medidas

La prohibición estatal llega después de que Nueva Orleans aprobara una regulación similar. La ciudad había registrado interrupciones eléctricas relacionadas con globos metálicos que entraron en contacto con líneas de energía.

A partir de agosto, la restricción dejará de ser exclusivamente local y se aplicará en todo Louisiana.

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