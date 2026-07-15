Jeep rescata el histórico nombre Laredo en el Wrangler 2027

Existen nombres que nunca desaparecen del todo y Laredo es uno de ellos para Jeep. La firma estadounidense decidió recuperar esta denominación para una nueva edición especial del Wrangler 2027, una propuesta que mezcla elementos de su historia con un diseño actualizado pensado para quienes disfrutan la conducción fuera del asfalto.

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El modelo hace parte de la iniciativa Twelve 4 Twelve, un programa con el que Jeep presenta ediciones especiales inspiradas en algunos de los vehículos más recordados de su trayectoria. En esta oportunidad, el homenaje recae sobre una versión que tuvo gran protagonismo en la década de los 80 y que todavía conserva un lugar especial entre los seguidores de la marca.

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El concepto fue presentado inicialmente durante el Easter Jeep Safari 2026. La buena acogida que recibió entre los asistentes terminó convenciendo a Jeep de convertir esa idea en una versión de producción que llegará oficialmente como Wrangler Laredo 2027.

Un homenaje a una de las versiones más recordadas

La denominación Laredo apareció en los últimos años de la familia CJ y luego acompañó al Wrangler desde su lanzamiento en 1987. Con el paso del tiempo se convirtió en una alternativa que mantenía las capacidades todoterreno características de Jeep, pero ofrecía una presentación más refinada.

Ese legado sirve ahora como punto de partida para una edición que busca recuperar parte de esa identidad. La inspiración proviene de los paisajes del suroeste de Estados Unidos y de la estética que marcó a aquellos modelos clásicos.

Entre los elementos más llamativos destaca el regreso de la capota de lona en color canela, acompañada por una parrilla exclusiva con acabado Gobi, gráficos laterales de inspiración retro, emblemas con detalles en bronce y ganchos de remolque en el mismo tono. También incorpora una placa con las coordenadas de Laredo, Texas, como guiño a la historia del nombre.

Preparado para salir del asfalto

Aunque el diseño tiene un marcado enfoque nostálgico, Jeep no dejó de lado las capacidades todoterreno. El Wrangler Laredo toma como base la versión Willys e incorpora de serie el paquete Xtreme 35, reconocido por mejorar el desempeño cuando el camino se vuelve más exigente.

La intención de la marca fue ofrecer un vehículo que conserve el ADN aventurero del Wrangler, pero con un nivel de equipamiento más completo y una imagen que se diferencie del resto de la gama.

Jeep Wrangler Laredo 2027. Crédito: Jeep. Crédito: Cortesía

Un interior más exclusivo y fecha de lanzamiento

Las novedades también llegan al habitáculo. Jeep equipó esta edición con asientos tapizados en cuero Nappa color Bison Brown, acompañados por costuras en tono Maya Gold que aportan una apariencia mucho más elegante sin perder el carácter robusto del modelo.

La compañía confirmó que los pedidos del Jeep Wrangler Laredo 2027 comenzarán a finales de julio de 2026. Su precio inicial será de $53,240 dólares, una cifra que lo ubica $1,995 dólares por encima del Wrangler Willys equipado con el paquete Xtreme 35.

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