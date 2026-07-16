Nathy Peluso y Grupo Niche hacen historia en el Hollywood Bowl

El icónico Hollywood Bowl de Los Ángeles fue el escenario, el 15 de julio, de una velada inolvidable que unió a dos generaciones de la música latina. La argentina Nathy Peluso y la legendaria orquesta colombiana Grupo Niche protagonizaron el concierto “Salsa Spectacular”, una celebración del género que cautivó a miles de asistentes.

La noche, enmarcada en el verano del emblemático anfiteatro, comenzó con la presentación de El Marchante junto a Willy Calderón. Pero el plato fuerte llegó con la fusión de la propuesta teatral y contemporánea de Peluso con la trayectoria de más de cuatro décadas de los colombianos.

La cantante, conocida por su estilo sin fronteras, presentó parte de su repertorio acompañada por la orquesta, demostrando una vez más su respeto y amor por la salsa.

Nathy Peluso junto al Grupo Niche en el Hollywood Bowl. Crédito: Cortesía: Sophia Juliette.

Un encuentro de talentos

El momento más esperado de la colaboración llegó con la interpretación conjunta de “Sin Sentimiento”, uno de los temas más emblemáticos del Grupo Niche. Peluso se unió a la agrupación para revisitar este clásico, entregando una versión cargada de emoción y potencia, que ella misma confesó es su canción favorita de la orquesta. Este dúo se convirtió en el punto culminante de una noche donde la tradición salsera se encontró con la innovación de una de las artistas más versátiles del momento.

Además de “Sin Sentimiento”, el repertorio compartido incluyó otras joyas del EP “Malportada” de Peluso, como “Como en el Idilio”, canción que grabó con Marc Anthony y que rinde homenaje al clásico de Willie Colón.

Tras su actuación junto a Peluso, la orquesta caleña tomó el control del escenario con un set de 70 minutos que fue un verdadero viaje por su historia musical. Temas como “La Negra No Quiere”, “Gotas de Lluvia”, “Romance 1”, “Ana Milé”, “Nuestro Sueño”, “Buenaventura y Caney” y el himno “Cali Pachanguero” hicieron bailar a los asistentes, que ondeaban banderas de Colombia y Argentina en un ambiente de fiesta.

La velada fue tan especial para la agrupación que, en un comunicado, expresaron: “Para Grupo Niche fue un verdadero honor compartir el escenario con Nathy Peluso en un lugar tan importante como el Hollywood Bowl. Fue una noche muy especial para nosotros y para la salsa, porque nos permitió celebrar nuestra historia y, al mismo tiempo, encontrarnos con una artista que se acerca al género con respeto, fuerza y una identidad propia”.

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