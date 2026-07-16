Richard Gere define a Donald Trump como un ser con una “personalidad dañada” e “infancia horrible”

El actor Richard Gere describió al presidente Donald Trump como un ser con una “personalidad dañada” derivada de una “infancia horrible” que se proyecta en su manera de gobernar al país.

Durante una rueda de prensa donde promueve la serie de Paramount+ “The Agency”, el histrión de Filadelfia arremetió en contra del mandatario de la nación calificándolo como una destructiva figura política.

“Es una persona problemática que ha causado mucha destrucción; ha provocado muchas muertes, pero todo esto terminará. Es un hombre mayor, tiene una personalidad dañada. Es evidente que debió haber tenido una infancia terrible para ser el hombre que es ahora”, indicó.

Aunque los señalamientos de Gere resultan perturbadores para la Casa Blanca, no es la primera ocasión en que exhibe al republicano de 80 años.

Al participar como invitado especial en el Foro de la Libertad de Oslo, celebrado el mes pasado en Noruega, el icónico personaje de Hollywood emitió un discurso donde etiquetó a Trump como “matón”, “abusón” y “maniático”, todo ello debido a sus políticas implementadas por su gobierno.

Donald Trump desestima cualquier descalificación en su contra y llama a sus detractores perdedores. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

El hecho de que haya polarizado a la ciudadanía entre quienes apoyan deportar a los inmigrantes carentes de estatus legal y aquellos comprometidos a respaldar su estancia en el territorio estadounidense, refleja el complejo momento por el cual a traviesa la nación.

Al igual que Richard Gere, existen más actores volcados en contra del magnate neoyorquino, como es el caso de Robert De Niro, quien incluso a participado en marchas exigiéndole cuentas al gobierno por el terror desatado en las calles al montar operativos de detención de inmigrantes

“Nunca quise tener nada que ver con él. Es un imb&#*. Es un idi&#*. ¿Quién quiere conocer a un payaso como ese? Necesitamos a alguien con las intenciones correctas; Este tipo no las tiene y todo el mundo lo sabe. Es una locura. Punto”, subrayó en el programa de televisión “¿Who’s Talking to Chris Wallace?

El hecho de que haya al menos dos celebridades del cine estadounidense declarando públicamente su antipatía por quien gobierna al país podría ser la punta de lanza para que rumbo a las elecciones intermedias surjan más complicándoles el camino a los republicanos en su lucha por conservar el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

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