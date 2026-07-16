Tiroteo en supermercado Kroger de Texas deja dos hombres heridos de gravedad

Un tiroteo registrado la tarde del miércoles en un supermercado Kroger de Cypress, al noroeste de Houston, dejó dos hombres gravemente heridos y provocó una intensa movilización policial.

La Oficina del Alguacil del Precinto 4 del Condado de Harris informó que recibió el reporte de un tirador activo alrededor de las 3:00 p.m. en la tienda ubicada en Fairfield Marketplace.

Las autoridades confirmaron posteriormente que un sospechoso fue detenido y trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Dos hombres fueron trasladados en estado grave

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre que había salido del supermercado con una herida de bala.

La víctima fue trasladada en helicóptero a un hospital y permanece en estado crítico.

Dentro del establecimiento, los equipos de emergencia localizaron a un segundo hombre con múltiples heridas de bala. También fue evacuado por vía aérea y su estado fue reportado como crítico.

Más tarde, el alguacil Mark Herman informó que la víctima atacada por el sospechoso permanecía en condición grave.

Añadió que el presunto agresor era una de las dos personas heridas, luego de sufrir un disparo en el cuello.

Investigan si las personas involucradas se conocían

Las autoridades indicaron que testigos observaron a un hombre afroamericano vestido con una camisa amarilla y pantalón negro disparando dentro del supermercado.

No obstante, los investigadores analizan versiones que apuntan a que uno de los dos hombres heridos sería el presunto tirador y que ambas personas se conocían previamente.

Fuentes citadas por Fox News señalaron que el incidente habría tenido origen en una situación de violencia doméstica.

Por ese motivo, investigadores especializados en violencia familiar participan en las pesquisas junto con la oficina del alguacil.

Hasta el momento no se han revelado las identidades de los involucrados y las autoridades informaron que los cargos se presentarán una vez concluya la investigación.

Testigo relata momentos de pánico

Patrick Young, quien realizaba compras en el supermercado cuando comenzó el ataque, contó que inicialmente creyó que se trataba de una broma.

“Estaba poniendo comida en el carrito y escuché un grito que sonó extraño. Pensé que eran unos niños jugando dentro de la tienda”, dijo.

Poco después escuchó varios disparos provenientes de la parte trasera del establecimiento.

“Me di la vuelta y corrí en dirección opuesta a los disparos hasta salir por la puerta principal junto con muchas otras personas”, relató.

Young también destacó la rápida respuesta policial.

“No hubo ninguna duda. Llegaron y corrieron directamente hacia el interior de la tienda”, afirmó.

Kroger ofrece apoyo psicológico a sus empleados

En un comunicado, Kroger expresó su pesar por lo ocurrido y confirmó que coopera con las autoridades durante la investigación.

La empresa informó que la tienda permanecerá cerrada mientras la policía procesa la escena y que activó servicios de apoyo psicológico para sus empleados.

Asimismo, indicó que todas las consultas relacionadas con el caso serán atendidas por las autoridades encargadas de la investigación.

La Oficina del Alguacil del Precinto 4 informó que, por el momento, no existe una amenaza para la seguridad pública, aunque pidió a la población evitar el área mientras continúan las labores de investigación.

El capitán Juan Flores indicó que ningún cliente u otro transeúnte resultó herido durante el incidente.

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