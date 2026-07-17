Departamento de Estado analiza añadir una fianza de $100,000 dólares a las solicitudes de Green Card

El Departamento de Estado (DOS) contempla la posibilidad de añadir una fianza de $100,000 dólares a las solicitudes de quienes aspiren a obtener una tarjeta de residencia legal permanente.

A través de un comunicado dirigido al diario The Hill, Tommy Pigott, portavoz del DOS, señaló que, con el objetivo de garantizar que los inmigrantes sean “financieramente autosuficientes” se está evaluando una propuesta de exigirles un deposito mediante el cual se demuestre que, en lugar de proyectarse como una carga financiera para el gobierno, su presencia en el país puede significar una aportación al emprender algún proyecto.

“Como parte de esta iniciativa integral, el Departamento está estudiando la posibilidad de utilizar una autoridad legal de larga data, amparada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), para exigir a ciertos solicitantes de visa —aquellos que de otro modo no serían elegibles para una visa porque probablemente se convertirían en una carga pública— que depositen una fianza como forma de demostrar que tienen acceso a los fondos necesarios para mantenerse”, indica parte de la misiva.

Hace unos meses, el actual gobierno federal pretendía imponerles una tarifa de $100,000 dólares a las solicitudes de visa H-1B, pero dicha medida terminó siendo anulada por un juez federal tras considerar que dicha tarifa pretendía pasar por encima del Congreso.

De hecho, ese tipo de visa está diseñada para personas que se desempeñan en puestos especializados generalmente ligados al sector tecnológico.

La imposición de una fianza de seis dígitos para solicitar la residencia permanente en Estados Unidos les cerraría la puerta a miles de inmigrantes interesados en ella. (Crédito: Rebecca Blackwell / AP)

Quienes reciben dicho documento pueden permanecer durante tres años en el territorio estadounidense, pero eso no implica que reciban la residencia permanente, pues para ello resulta necesario iniciar otro proceso a través del denominado Formulario I-485.

Con respecto a ese trámite, presentarlo implica cubrir una tarifa estándar de $1,440 dólares, esto en caso de solicitar la Green Card directamente en alguna oficina del país.

En caso de realizar el proceso desde fuera de Estados Unidos, demanda completar en línea el formato conocido como visa DS-260 y por cuyo trámite es necesario pagar $325 dólares a través del portal del Centro Electrónico de Solicitudes Consulares (CEAC) del Departamento de Estado.

Cualquiera de las opciones a elegir implica un desembolso significativamente inferior con relación a la costosa fianza promovida por el DOS.

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