Jessica Alba se suma al remake de "13 Going on 30" de Netflix.

Nuevo proyecto a la vista para la actriz Jessica Alba. Se trata del esperado remake de la cinta “13 Going on 30”, el cual será producido por la actriz Jennifer Garner, quien dio vida a ‘Jenna Rink’ por allá del 2004, año del lanzamiento original.

Pese a que hasta el momento se desconoce cuál será el papel que la mexicoamericana interpretará, la noticia ya ha generado furor en redes sociales debido a la expectativa que ha generado esta nueva versión.

Y es que cuenta con la dirección de Brett Haley, el guion de Hannah Marks y la producción ejecutiva corre a cargo de Jennifer Garner, protagonista de la película original.

El remake de “13 Going on 30” es respaldado por el gigante del entretenimiento Netflix y, de acuerdo con un comunicado, sus grabaciones dieron inicio el pasado mes de junio en Los Ángeles, California.

El reparto de esta historia está compuesto por personalidades como Emily Bader, Logan Lerman y Adeline Rudolph, por mencionar algunos.

La noticia de la suma del talento de Jessica Alba se da a solo unos meses de protagonizar y producir el thriller “Trigger Warning”, de la plataforma Netflix. A la par, se prepara para el estreno de “Maserati: The Brothers”, proyecto en el que comparte créditos con Al Pacino y Anthony Hopkins.

La fecha de estreno de la nueva versión de “13 Going on 30” aún no se ha confirmado, sin embargo, medios especializados como Deadline y The Hollywood Reporter señalan que podría darse a finales del 2027.

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