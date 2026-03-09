Danny Ramírez y Jessica Alba mostraron un poco de su escapada romántica a México

La estrella de Hollywood Jessica Alba y el actor Danny Ramírez volvieron a captar la atención de sus seguidores tras compartir una serie de imágenes inéditas de su reciente viaje romántico a Ciudad de México. La pareja, que ha mantenido un perfil relativamente discreto desde que comenzaron su romance, parece estar disfrutando plenamente de esta nueva etapa.

A través de su cuenta de Instagram, Alba, de 44 años, publicó un carrusel de fotografías que capturan la esencia de su aventura en la capital mexicana.

En las imágenes se puede ver a la pareja de actores disfrutando de la gastronomía local, recorriendo sitios históricos y compartiendo gestos de complicidad que no dejan lugar a dudas sobre la solidez de su vínculo.

Danny Ramírez también compartió por primera vez imágenes de su romántico viaje con Alba a través de su cuenta de Instagram.

La pareja fue vinculada sentimentalmente por primera vez a mediados de 2025, pocos meses después de que Alba anunciara su separación de Cash Warren, con quien estuvo casada por 16 años.

Lo que comenzó como una amistad ha evolucionado en una relación formal que ya ha tenido hitos importantes, como su debut en la alfombra roja el pasado mes de octubre y viajes compartidos a destinos como Australia y Los Cabos.

¿Quién es Danny Ramírez?

Danny Ramírez es un actor estadounidense de ascendencia colombiana y mexicana, que ha destacado recientemente en Hollywood por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) al interpretar a Joaquín Torres, el nuevo Falcon en la serie The Falcon and the Winter Soldier.

Ramírez creció en Miami y originalmente soñaba con ser atleta profesional, pero una lesión lo alejó de ese camino y lo llevó a la actuación.

Danny Ramírez estudió actuación en la Universidad de Nueva York, en la Escuela Tisch de Artes.

Su carrera comenzó con papeles pequeños en series de televisión como The Affair, Blindspot y Orange Is the New Black. Posteriormente, se volvió recurrente en producciones como The Gifted y On My Block.

Ramírez también ha participado en otras películas como Top Gun: Maverick, Assassination Nation, Stars at Noon, entre otras.

