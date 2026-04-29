Junto a su familia y su novio: ¿Cómo celebró Jessica Alba su cumpleaños?

Jessica Alba celebró su cumpleaños 45 rodeada de serenidad y rostros conocidos. En lo que marca una de sus celebraciones más significativas hasta la fecha, la actriz de “Fantastic Four” decidió abrir las puertas de su intimidad para compartir con sus seguidores cómo vive este “nuevo capítulo” personal.

La pieza central de la celebración fue una fotografía familiar poco común que Alba publicó en sus redes sociales. En la imagen, se le ve junto a sus tres hijos —Honor, Haven y Hayes—, fruto de su matrimonio de 17 años con Cash Warren. Sin embargo, lo que capturó la atención de todos fue la presencia de su actual pareja, el actor de Marvel, Danny Ramirez.

Ramirez, conocido por su papel en “The Falcon and the Winter Soldier” y la próxima entrega de “Captain America”, no escatimó en muestras de cariño.

A través de sus historias de Instagram, el actor de 33 años dedicó un tierno mensaje a Alba: “Feliz cumpleaños, mi amor”, acompañado de fotos que muestran la complicidad de la pareja, que hizo su debut oficial en la alfombra roja a finales de 2025.

Desde que Alba solicitó el divorcio de Warren en diciembre de 2025, la empresaria ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida privada, enfocándose en la transición de su familia y en su rol como referente del bienestar.

Fuentes cercanas a la actriz aseguraron a Page Six que la integración de Ramirez al círculo familiar de Alba ha sido armoniosa, algo que queda demostrado en la naturalidad de los festejos de este fin de semana.

La celebración, descrita por testigos como íntima y cálida, refleja la estabilidad que Alba ha encontrado a sus 45 años. Entre pasteles, risas y el respaldo de sus seres queridos, la actriz demuestra que está más que lista para afrontar los retos profesionales y personales que trae este nuevo año de vida.

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