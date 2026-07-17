Kim Kardashian y su conmovedor mensaje de despedida a su abuela Mary Jo Shannon

La socialité y empresaria Kim Kardashian rompió el silencio sobre el fallecimiento de su abuela Mary Jo Shannon, quien obtuvo fama internacional tras diversas participaciones especiales en el reality “The Kardashians”.

A solo unas horas de que su madre Kris Jenner hiciera pública la noticia, la estrella de telerrealidad recurrió a su cuenta de Instagram para darle el último adiós a quien “me enseñó lo que significaba ser una empresaria trabajadora“.

Y es que, según el testimonio de Kim Kardashian, fue a través de ella que aprendió lecciones sobre ética laboral, fortaleza y confianza que la acompañan desde su adolescencia.

“Siempre creíste en mí, me apoyaste y fuiste mi refugio. Realmente fuiste la matriarca de nuestra familia, y tu amor vive en cada uno de nosotros”, detalló a través de su conmovedora publicación.

Junto a su reflexión, Kim Kardashian colocó una serie de fotografías que ilustraron las aventuras que vivió junto a Mary Jo Shannon en vida, desde su niñez hasta sus últimos años: “Tu amor está entretejido en todos nosotros. Sé que ahora estás en paz”, destacó.

La famosa cerró el mensaje bromeando sobre el amor de su abuela por las redes sociales: “Sé que estás allá arriba en el cielo, viendo todas las publicaciones de Instagram que hacemos sobre ti desde esa cuenta secreta que siempre usabas, jaja”, comentó.

Así se confirmó la noticia del fallecimiento de Mary Jo Shannon

Fue durante la tarde del pasado 16 de julio que la empresaria Kris Jenner colocó un inesperado post en Instagram en donde dio a conocer el fallecimiento de su madre. Si bien el mensaje no dio detalles sobre la causa del deceso, este hizo énfasis en el gran legado que dejó.

“Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá MJ. No hay palabras capaces de expresar lo que ella ha significado para mí ni el dolor inmenso de tener que decirle adiós. Mi mamá era el corazón de nuestra familia”, compartió la mánager y madre de Kim Kardashian.

Junto a un retrato de la fallecida Mary Jo, Kris destacó las lecciones de vida compartidas por su madre y externó su agradecimiento por haber sido quien le inculcó la unión familiar.

“Ella me enseñó todo lo que realmente importa: amar a la familia con intensidad, ser amable, estar presente para quienes amas y nunca dar por sentado ni un solo momento juntos. Nos enseñó que la familia lo es todo. Nos mostró cómo amar incondicionalmente y cómo encontrar alegría en los pequeños detalles”, continuó.

Para finalizar, Kris Jenner aseguró que “encontraremos consuelo al saber que un amor como el tuyo nunca nos abandona realmente (…) Gracias por regalarme la infancia más maravillosa y una vida tan hermosa y bendecida… Te amaré por siempre, mamá. Gracias por darnos todo”.

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