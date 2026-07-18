Bárbara de Regil revela las secuelas tras sufrir intoxicación con cloro

Tras haber encendido las alarmas entre sus de seguidores debido a una hospitalización de emergencia, Bárbara de Regil reapareció públicamente. Ante los medios de comunicación, la protagonista de “Rosario Tijeras” rompió el silencio y detalló el alarmante accidente doméstico que sufrió al ingerir cloro por error, revelando las secuelas físicas con las que lidia en su día a día.

El incidente ocurrió en su hogar, cuando la actriz tomó una botella de agua sin etiquetar que se encontraba en el lavabo, cerca de los utensilios de limpieza. Pensando que el envase pertenecía a su hija, De Regil le dio un trago con total confianza. El problema principal fue que el líquido estaba en un frasco con boquilla dosificadora (chupón), lo que provocó que presionara el envase y tragara el químico directamente.

“Me supo horrible, me durmió la lengua. Los doctores me dijeron que sólo se me quemó la mucosa”, confesó la también empresaria fitness.

A pesar del susto y del diagnóstico médico inicial, Bárbara admitió que todavía experimenta malestares inusuales: “Lo que sí me está pasando es que de repente siento un PH distinto, siento algo raro que no es parte de mí”, explicó sobre las secuelas que persisten tras la intoxicación.

Aunque en un principio la actriz se resistió a acudir al hospital a pesar de la insistencia de sus compañeros de trabajo, finalmente tuvo que ponerse bajo observación médica especializada. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y ella misma reconoció que parte del malestar inicial se debió al fuerte estrés psicológico que le generó la situación.

Haciendo gala de su característico sentido del humor y su estilo de vida saludable, la intérprete bromeó ante la prensa asegurando que “hasta el cloro le hace los mandados”. Sin embargo, aclaró que ya ha tomado medidas estrictas en su casa, ordenando a su personal de limpieza etiquetar de forma obligatoria cualquier sustancia peligrosa para evitar futuros incidentes que pongan en riesgo a su familia.

Completamente enfocada en continuar con su agenda laboral, Bárbara de Regil se encuentra en Perú cumpliendo con diversas entrevistas televisivas y preparándose para impartir una masiva clase de cardio motivacional, donde fue cobijada por el cálido recibimiento de cientos de fanáticos locales.

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