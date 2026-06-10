Bárbara de Regil reveló por qué no quiso tener más hijos: “Me iban a quitar tiempo”

La actriz Bárbara de Regil volvió a estar en el centro de la conversación pública al hablar con total honestidad sobre su vida familiar y sus proyectos a futuro.

En una reciente entrevista con el diario El Universal, la reconocida actriz y creadora de contenido mexicana reveló el motivo por el cual decidió cerrar las puertas a la posibilidad de volver a convertirse en madre.

Con la franqueza que la caracteriza, la protagonista de “Rosario Tijeras” explicó que su prioridad actual se encuentra enfocada en su crecimiento profesional y en las múltiples facetas que desea explorar dentro de la industria del entretenimiento.

“Decidí ya no tener más hijos porque me iban a quitar tiempo”, expresó de Regil de forma contundente. “Ya tengo a Mar y lo que quiero es trabajar, quiero actuar, dirigir, conducir, quiero todo”, añadió la actriz, dejando en claro que sus ambiciones en el set y detrás de cámaras ocupan hoy el primer lugar en su agenda.

Bárbara, quien se convirtió en madre de su única hija, Mar de Regil, durante su adolescencia, ha compartido en diversas ocasiones lo demandante que fue salir adelante en esa etapa.

Ahora que su hija es una adulta independiente, la intérprete valora la libertad y el tiempo recuperado para consolidar sus sueños artísticos.

Con esta firme resolución, respaldada por su esposo Fernando Schoenwald —con quien comparte una sólida relación de casi una década—, Bárbara de Regil se suma a la lista de celebridades que priorizan su realización laboral y personal por encima de las expectativas tradicionales de la maternidad.

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