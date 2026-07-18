Departamento de Estado emite alerta de seguridad global ante la escalada de la guerra contra Irán

Debido a que el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán se ha intensificado después de siete días de intensos bombardeos llevados a cabo en distintos puntos del territorio iraní, el Departamento de Estado (DOS) emitió una alerta de seguridad dirigida a todos sus ciudadanos dispersados por el mundo.

“El entorno de seguridad sigue siendo complejo, con potencial para una escalada imprevista. Recordamos a los estadounidenses en la región la necesidad de mantener la cautela y les animamos a estar al tanto de las últimas noticias.

El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses en todo el mundo, especialmente en Oriente Medio, que extremen las precauciones”, señala parte de la misiva.

La preocupación del gobierno estadounidense radica en que Irán continúa con su estrategia de no encarar a las tropas norteamericanas de manera directa.

Al sentirse castigado por los bombardeos enemigos, el gobierno de Teherán focaliza su respuesta en países de la región que se hayan aliado a los intereses de Donald Trump.

Worldwide Caution: Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation.?We remind Americans in the region of the continued need for caution and encourage them to monitor the news for breaking? pic.twitter.com/A3LKEQSRiO — TravelGov (@TravelGov) July 18, 2026

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) dio a conocer que mediante un ataque efectuado con misiles balísticos y drones, el ejército iraní sorprendió a una base militar estadounidense ubicada en Jordania.

Además de provocar la muerte de dos soldados, la ofensiva dejó heridos a cuatro más y uno desaparecido.

A partir de ello, el DOS enfatiza en su comunicado que, a partir de ahora, cualquier punto en el mundo donde se encuentren ciudadanos estadounidenses podría ser el objetivo de un ataque iraní.

“Las instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Oriente Medio, han sido blanco de ataques. Grupos que apoyan a Irán podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares relacionados con Estados Unidos y/o ciudadanos estadounidenses en todo el mundo”, subraya el documento.

Para agregarle mayor tensión a lo que está ocurriendo en Medio Oriente, el ayatolá Mojtaba Khamenei, líder supremo iraní, advirtió que Estados Unidos enfrentaría “consecuencias inolvidables” en caso de insistir en continuar adelante con los bombardeos estadounidenses.

A diferencia de las primeras semanas del conflicto bélico, por órden de Trump, la ofensiva militar en territorio iraní ahora se está focalizando en infraestructura crítica, es decir en puentes y vías ferroviarias, esto con el objetivo de aislar a las ciudades.

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