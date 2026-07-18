Messi se aferra a un buen recuerdo en el estadio de la final del Mundial de 2026

El Estadio Nueva York Nueva Jersey será el escenario de la final de la Copa del Mundo de 2026. Argentina y España intentarán levantar el trofeo tras siete largos partidos. Messi tiene recuerdos grises en este estadio, pero no todos son malos. Allí trituró a Brasil.

El recuerdo más amargo de Lionel Messi en el Estadio Nueva York Nueva Jersey fue la derrota por penales ante Chile en la Final de la Copa América Centenario de 2016. Messi falló un penal y se retiró de la selección.

Pero en este estadio también hubo alegrías para el capitán de la Albiceleste. Messi espera tener una noche redonda ante España, un rendimiento como el que tuvo ante Brasil en junio de 2012.

El triplete de Messi sobre Brasil

El Estadio Nueva York Nueva Jersey fue el escenario de un enfrentamiento amistoso entre Brasil y Argentina. Con un joven Neymar, el conjunto amazónico se puso por delante al minuto 23 con un gol de Borges.

Sin embargo, en un intervalo de cuatro minutos, Lionel Messi marcó un doblete que le dio la victoria parcial a Argentina. El primero fue un pique al espacio y una definición sutil ante el achique de Rafael; en el segundo, nuevamente al espacio, se quitó de encima a Rafael con un recorte hacia afuera y definió a puerta vacía.

Brasil se pondría delante en el marcador gracias a los goles de Óscar al 56 y Hulk al 72. Pero la igualdad no tardó en llegar con un tanto de Federico Fernández a 15 minutos del final.

La guinda del pastel le correspondería a Messi. El exjugador del FC Barcelona se quitó a Marcelo en la mitad de la cancha y avanzó hacia el borde del área. Con su zurda educada, Messi puso el balón en el ángulo y marcó su tercer gol de la noche y sentenció la victoria contra Argentina.

Año 2012. En el MetLife Stadium de New Jersey, Lionel Messi convierte este golazo (completando un hat-trick) para darle la victoria a Argentina 4-3 ante Brasil.



Así fue filmado desde la tribuna: pic.twitter.com/4KvKZ3dpHg — Archivos de River (@ArchivosdeRiver) July 17, 2026

Así como hay recuerdos que no son tan gratos en este estadio, también hay noches mágicas para el veterano futbolista argentino. La tristeza y la gloria. El Estadio Nueva York Nueva Jersey ha vivido las dos caras de la moneda en la carrera e Messi.

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