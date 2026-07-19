Concierto de Bad Bunny en Milán cancelado por granizo no será reprogramado

Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó a la evacuación inmediata del segundo y último concierto del artista puertorriqueño Bad Bunny en Milán, Italia.

El evento, que formaba parte de su gira mundial Debí tirar más fotos y representaba su única parada en territorio italiano, se suspendió definitivamente poco después de su inicio en el Hipódromo SNAI La Maura, dejando a unos 80.000 fanáticos con ganas de ver al “Conejo Malo”.

El espectáculo comenzó a las 8:00 de la noche (hora local), pero las condiciones climáticas empeoraron drásticamente de forma imprevista. El cantante se vio obligado a detener la música y las coreografías durante unos 10 minutos con la esperanza de que la tormenta amainara. Sin embargo, ante la intensificación del granizo y los riesgos eléctricos y estructurales, las autoridades locales procedieron a interrumpir el show de manera definitiva.

La salida masiva del recinto, ubicado en la periferia de Milán, se llevó a cabo bajo un estricto protocolo de seguridad coordinado por el cuerpo de Bomberos y los Servicios de Emergencia de la ciudad.

Diversos videos difundidos por los asistentes en redes sociales evidenciaron la magnitud del temporal, mostrando calles anegadas y la estación de metro más cercana completamente colapsada por miles de personas que buscaban refugio del granizo. Cabe destacar que Protección Civil italiana ya había advertido sobre la llegada de fenómenos meteorológicos de “fuerte intensidad” en las regiones del norte del país.

Ante la incertidumbre de los fanáticos, la promotora Live Nation Italia emitió un comunicado oficial confirmando que el concierto no será reprogramado. La empresa detalló que, a pesar de haber realizado todos los esfuerzos logísticos posibles para agendar una nueva fecha, resultó inviable.

“La seguridad de todos los asistentes ha sido siempre nuestra máxima prioridad”, señaló la organización, disculpándose por las molestias ocasionadas.

Para compensar el trago amargo, la promotora anunció que todos los titulares de los boletos recibirán un reembolso completo, el cual incluirá tanto el costo neto de la entrada como los gastos de gestión por la compra en las plataformas de boletería.

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