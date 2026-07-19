Final Mundial 2026: dónde, cuándo y a qué hora ver el Argentina vs. España en Estados Unidos

Argentina y España disputarán el partido por el título este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, un escenario que será testigo del bicampeonato de la albiceleste o la coronación de La Roja por segunda vez en la historia.

Después de más de un mes de competencia y la primera edición de la Copa del Mundo con 48 selecciones, el torneo llega a su desenlace con dos equipos que fueron protagonistas desde el inicio y que buscarán cerrar con broche de oro una campaña de alto nivel.

Dónde y a qué hora es la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se jugará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Estos son los horarios en Estados Unidos:

Este (ET): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Pacífico (PT): 12:00 p.m.

Cómo ver la transmisión de la final del Mundial 2026 en Estados Unidos

Los aficionados podrán seguir la final del Mundial 2026 a través de FOX, con transmisión en inglés, y Telemundo, en español.

It all comes down to this…



Lamine Yamal and Spain take on Messi and Argentina in the 2026 FIFA World Cup Final tomorrow on FOX! pic.twitter.com/tlD4H9kouG — FOX Sports (@FOXSports) July 19, 2026

Además, quienes vivan en una zona con cobertura de estaciones afiliadas a FOX o Telemundo podrán ver el encuentro gratis mediante una antena digital de televisión abierta, sin necesidad de contratar un servicio de cable. También estará disponible por streaming en Peacock para los suscriptores de la plataforma.

Así llega Argentina a la final

La selección de Argentina disputará una nueva final mundialista con la posibilidad de conquistar su cuarta Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni eliminó a Inglaterra en las semifinales y buscará defender con éxito el título obtenido en Qatar 2022.

Durante el torneo, la Albiceleste volvió a mostrar una combinación de experiencia y juventud. Lionel Messi ha liderado al equipo dentro y fuera del campo, mientras que futbolistas como Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Emiliano Martínez han sido piezas fundamentales para alcanzar nuevamente el partido por el campeonato.

Si logra imponerse a España, Argentina conseguirá coronarse campeona del mundo por segunda edición consecutiva.

Así llega España a la final

La selección de España alcanzó la final tras eliminar a Francia en las semifinales y buscará conquistar el segundo título mundial de su historia, después del conseguido en Sudáfrica 2010.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente ha destacado por su dominio del balón, presión alta y equilibrio colectivo. Futbolistas como Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Fabián Ruiz y Unai Simón han sido determinantes para que la Roja regrese a una final de la Copa del Mundo 16 años después de levantar su único campeonato.

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