Policía novato de Nueva York es sospechoso de dispararle fatalmente a su hermano en el ojo

La Policía de Nueva York (NYPD) investiga la muerte de un hombre de 24 años que recibió un disparo dentro de un apartamento en el barrio de Harlem durante la madrugada del sábado.

El caso también involucra a un agente novato de la corporación, quien, de acuerdo con medios locales, es hermano de la víctima y forma parte de las personas bajo investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han presentado cargos ni realizado arrestos.

La víctima murió en el lugar

La NYPD informó que agentes acudieron alrededor de la 1:32 a.m. a un edificio de apartamentos ubicado cerca de Frederick Douglass Boulevard y Macombs Place, tras recibir una llamada al servicio de emergencias 911.

Al ingresar al inmueble encontraron a un hombre de 24 años con una herida de bala en el ojo derecho.

Personal de los servicios médicos de emergencia confirmó su fallecimiento en el lugar.

La identidad de la víctima no ha sido divulgada mientras se completa la notificación oficial a sus familiares.

El caso es investigado por la Force Investigation Division de la NYPD, unidad especializada en incidentes relacionados con el uso de armas de fuego por parte de agentes policiales.

De acuerdo con versiones publicadas por medios estadounidenses, los investigadores intentan establecer si el oficial novato disparó accidentalmente contra su hermano o si la víctima se causó la herida de manera autoinfligida.

Las autoridades no han confirmado públicamente ninguna de esas hipótesis y señalaron que la investigación continúa.

Agentes recopilaron evidencias en el apartamento

Durante las primeras horas del sábado, personal de la unidad de criminalística procesó la escena del hecho.

Investigadores fueron vistos retirando evidencias del apartamento, mientras funcionarios de la Oficina del Médico Forense trasladaban el cuerpo de la víctima.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a un grupo de personas congregadas en las afueras del edificio mientras continuaban las labores policiales.

La Policía de Nueva York reiteró que no se han efectuado arrestos relacionados con el caso.

Tampoco se ha informado cómo ocurrió exactamente el disparo ni qué circunstancias rodearon el incidente.

La investigación permanece en curso.

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