Roger Nores, empresario argentino, es absuelto en el caso de la muerte de Liam Payne

A casi dos años de la trágica muerte del cantante Liam Payne, la investigación judicial en Argentina dio un giro definitivo para uno de los principales implicados. Roger Nores, empresario y amigo cercano del exintegrante de One Direction, quien fue absuelto de todos los cargos penales en su contra.

El cantante falleció el 16 de octubre de 2024 a los 31 años tras caer del balcón de su habitación en el tercer piso del hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires. Desde entonces, el caso ha estado bajo una exhaustiva investigación que ha pasado por varias etapas judiciales.

Roger Nores, de 38 años y director ejecutivo de Stoneway Capital Corp., fue inicialmente imputado por homicidio culposo en noviembre de 2024. Este cargo fue retirado en febrero de 2025. Sin embargo, desde junio de 2025 hasta abril de 2026, permaneció acusado de un delito relacionado con el suministro de estupefacientes.

El punto central de esta acusación fue un mensaje encontrado en el teléfono de Liam Payne, en el que el cantante solicitaba “seis gramos” a Nores. Según la documentación judicial, Nores nunca respondió a ese mensaje, y los jueces determinaron que no había pruebas de que hubiera accedido a proporcionar drogas.

Fue la Sala 3 de la Cámara Criminal de Casación de Buenos Aires la que confirmó el sobreseimiento de Nores en un fallo firmado el 9 de junio. Los tres jueces coincidieron en que Liam Payne, siendo un adulto de 31 años, era libre de tomar sus propias decisiones respecto al consumo de drogas, y que Nores no tenía responsabilidad criminal en los hechos.

La decisión fue clara y no fue apelada por la fiscalía dentro del plazo legal, lo que convierte la absolución en definitiva.

La postura de la defensa

El abogado defensor de Nores, Rafael Cúneo Libarona, confirmó la solidez del fallo en declaraciones a los medios. “No hay ninguna posibilidad de que Nores vuelva a ser incluido en el caso. El tribunal fue claro en su fallo y lo exoneró de cualquier delito”, afirmó.

Libarona enfatizó la naturaleza de la relación entre ambos: “Roger nunca tuvo la obligación de cuidar de Payne, y mucho menos de sus adicciones. No era el garante de Liam. Era su amigo, no su médico, enfermero ni terapeuta”.

A pesar de que Nores queda desvinculado del caso, la investigación no concluye. Dos hombres siguen bajo proceso judicial: el camarero Braian Nahuel Paiz, de 26 años, y el trabajador hotelero Ezequiel David Pereyra, de 22. Ambos están acusados de vender cocaína a Liam Payne antes de su muerte.

Paiz y Pereyra pasaron más de un año bajo custodia policial y en una prisión federal hasta su liberación en marzo.

Según informes, se han mantenido conversaciones para un posible acuerdo con la fiscalía que podría reducir el cargo a “suministro gratuito de drogas”, el cual conlleva una pena máxima de seis meses. Augusto Maria Cassiau, abogado de Pereyra, indicó que estarían dispuestos a aceptar la oferta si se formaliza.

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