Bear, el hijo de Liam Payne, es el único heredero de la fortuna del cantante de One Direction

La herencia del fallecido cantante de One Direction, Liam Payne, ya tiene un destino claro. Su hijo de 9 años, Bear, fruto de su relación con la cantante Cheryl Cole, fue nombrado único beneficiario de su patrimonio, el cual asciende a casi $28 millones, según documentos judiciales obtenidos por el portal TMZ.

El niño podrá acceder a una parte del dinero de inmediato; sin embargo, la mayor parte de la fortuna permanecerá resguardada en un fideicomiso hasta que cumpla la mayoría de edad, es decir, los 18 años. Esta medida busca asegurar la estabilidad financiera del infante a largo plazo.

Dado que Payne no contaba con un testamento en el momento de su fallecimiento, el tribunal designó a Cole y al abogado musical Richard Bray como administradores de la herencia. No obstante, su autoridad se limita únicamente a la recopilación y preservación de los bienes del artista, sin poder disponer de ellos libremente.

Las circunstancias de su muerte

Liam Payne falleció en octubre de 2024, a los 31 años, tras una caída desde el balcón de su habitación en el tercer piso del Hotel Casa Sur Palermo, ubicado en Buenos Aires, Argentina. El impacto le provocó múltiples traumatismos, incluyendo una fractura de cráneo que derivó en hemorragias internas y externas.

Los informes toxicológicos revelaron que, en el momento del accidente, el cantante presentaba un nivel de alcohol en sangre cuatro veces superior al límite legal, además de la presencia de varias drogas en su organismo, como cocaína, crack y benzodiacepinas.

En febrero de 2025, la justicia argentina retiró los cargos de homicidio involuntario contra tres de las cinco personas inicialmente acusadas por la muerte del artista. Entre ellos se encontraba su amigo Rogelio “Roger” Nores y dos empleados del hotel CasaSur Palermo.

Sin embargo, Ezequiel Pereyra y Braian Paiz, los dos acusados de venderle cocaína a Payne, siguen a la espera de juicio, manteniendo así abierta la investigación sobre las circunstancias que rodearon el trágico desenlace del exintegrante de One Direction.

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