Aston Martin crea un exclusivo SUV para Call of Duty

Aston Martin decidió explorar un camino poco habitual para una marca de autos de lujo. En lugar de presentar un nuevo deportivo para las carreteras, la firma británica apostó por el mundo de los videojuegos con el lanzamiento del Dreadnought, un SUV desarrollado exclusivamente para aparecer en Call of Duty: Modern Warfare 4.

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La iniciativa fue creada junto con Infinity Ward y Activision y busca acercar la marca a una audiencia diferente. Más allá de sumar un vehículo al popular título de acción, el proyecto pretende mostrar cómo el diseño automotriz también puede encontrar espacio en los escenarios virtuales.

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El Dreadnought no llegará a las calles, pero sí tendrá un papel destacado dentro del juego. Sus creadores aprovecharon la libertad que ofrece el entorno digital para diseñar un vehículo mucho más radical de lo que sería posible fabricar para el mundo real.

Un Aston Martin pensado para la guerra

El modelo conserva algunos rasgos que identifican a Aston Martin, aunque su apariencia está claramente inspirada en operaciones militares. Cuenta con tracción integral, blindaje, sistemas tecnológicos orientados al combate y un planteamiento que combina el rendimiento de un deportivo con las capacidades de un vehículo táctico.

Uno de los detalles que más cuidó la compañía fue el sonido. Los jugadores escucharán la recreación del característico rugido de un motor V12 de Aston Martin, una forma de mantener la identidad de la marca incluso dentro del universo de Call of Duty.

El lujo sigue siendo protagonista

Aunque fue concebido para enfrentamientos virtuales, el Dreadnought mantiene el nivel de sofisticación que caracteriza a la firma británica.

La carrocería incorpora fibra de carbono con acabado en tejido de espiga, mientras que el habitáculo luce cuero Oxford Tan, detalles metálicos en tonos dorados y una palanca de cambios con acabado en oro metalizado.

Ese ambiente exclusivo convive con elementos propios de un vehículo de combate, como compartimientos para armamento, placas de blindaje, depósitos adicionales de combustible y diferentes soluciones diseñadas para sobrevivir a las misiones más exigentes del videojuego.

Aston Martin Dreadnought. Crédito: Aston Martin. Crédito: Cortesía

Un nombre con historia

El nombre Dreadnought no fue elegido al azar. Su significado puede interpretarse como “no temer a nada” y también hace referencia al histórico HMS Dreadnought, el acorazado británico que marcó una nueva etapa en la guerra naval a comienzos del siglo XX.

Para Marek Reichman, director creativo de Aston Martin, uno de los principales desafíos fue desarrollar un vehículo que transmitiera autenticidad a pesar de existir únicamente en formato digital. El equipo imaginó cómo se comportaría circulando por ciudades como Nueva York, bajo fuertes lluvias en Bombay o atravesando terrenos extremos antes de incorporarlo al videojuego.

Gracias a ese proceso, el SUV conserva proporciones realistas y elementos tradicionales de la marca, entre ellos el color Chiltern Green, un chasis de fibra de carbono y exclusivos detalles en oro satinado que refuerzan el carácter premium del Dreadnought.

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