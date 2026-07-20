Cardi B es vista cenando con la estrella del fútbol Maduka Okoye y desata rumores de relación

Después de que TMZ publicó imágenes exclusivas de la rapera Cardi B y el portero nigeriano Maduka Okoye cenando juntos en el restaurante Gio’s del hotel St. Regis en Venecia, Italia, la polémica se encendió. En el video, ambos aparecen sentados uno al lado del otro, manteniendo una conversación animada sin muestras de afecto público, acompañados por un grupo de amigos.

Este encuentro ocurrió días después de que ambos fueran vistos juntos en la Semana de la Moda de París, donde Okoye fue captado ayudando a Cardi B a sentarse, lo que generó rumores de romance en redes sociales.

Tras las imágenes virales de la cantante y el futbolista, Jelicia Westhoff, expareja de Okoye y madre de su hijo de 3 años, Isaiah Emil Jr., utilizó sus historias de Instagram para lanzar duras acusaciones contra el futbolista de 26 años, en publicaciones que luego fueron eliminadas.

“Imagínate que me callé la maldit* boca, mentí sobre lo que TÚ me hiciste, para que pudieras continuar TU carrera y todo lo que haces es avergonzarnos“, escribió la modelo.

Acusaciones de abandono paternal

Westhoff asegura que Okoye no cuida de su único hijo, afirmando que no lo llama ni lo visita porque está “demasiado ocupado castigando a su madre y comportándose mal en las redes sociales”.

La acusación más grave involucra la salud del pequeño, según Westhoff, el niño fue hospitalizado en cuatro ocasiones en diciembre pasado, incluyendo ingresos en cuidados intensivos y traslados en ambulancia. “Su padre ni siquiera vino. ¿Qué padre no va con su hijo cuando este lucha por su vida?“, cuestionó.

La modelo también afirmó que Okoye le fue infiel durante su relación con hombres y mujeres, y que sufrió maltrato físico por parte del deportista. “No cuidas a tu único hijo. Como no quiero estar contigo, jamás te perdonaré”, sentenció.

En declaraciones exclusivas a Page Six, Westhoff aclaró que no tiene “nada en contra” de la rapera de “WAP”. “Se trata de que salgas con cualquier mujer en público sabiendo que no te haces cargo de tu hijo”, explicó. La modelo añadió que sus abogados han intentado contactar a Okoye durante meses sin obtener respuesta.

Hasta el momento, los representantes de Maduka Okoye y Cardi B no han hecho ningún comunicado al respecto. Cabe recordar que Cardi B, de 33 años, recientemente terminó su relación con el jugador de la NFL Stefon Diggs y es madre de tres hijos de su matrimonio con Offset.

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