Cardi B y Stefon Diggs protagonizaron una acalorada discusión afuera de una cafetería

La montaña rusa en la que se ha convertido la relación entre Cardi B y Stefon Diggs sumó un nuevo capítulo. La famosa rapera y el jugador de la NFL protagonizaron una acalorada y larga discusión en el estacionamiento de una cafetería y gimnasio en Burtonsville, Maryland, apenas tres días después de haber hecho pública su aparente reconciliación.

El tenso momento ocurrió la tarde del miércoles y fue capturado en video por varios testigos. En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, se observa a una Cardi B visiblemente molesta, gritando y gesticulando de manera efusiva.

Por su parte, la estrella del fútbol americano permaneció apoyado en su automóvil deportivo con los brazos cruzados, manteniendo una postura inmutable ante los reclamos de la artista.

Según fuentes presenciales citadas por TMZ, la confrontación se extendió por más de diez minutos, obligando al equipo de seguridad de la pareja a intervenir para alejar a los fanáticos que se acercaban en busca de autógrafos o fotografías.

Además, algunos testigos aseguraron haber escuchado a la intérprete de “Bodak Yellow” pronunciar de forma enfática la frase: “Esa perra es problemática“.

La fuerte disputa generó desconcierto en el mundo del espectáculo, dado que el fin de semana anterior la pareja se había mostrado sumamente cariñosa en Washington D.C., durante un evento benéfico de la fundación de Diggs por el Día de la Madre.

Fiel a su estilo directo, Cardi B recurrió a su cuenta de X para restar importancia al incidente y defenderse de las críticas: “A veces olvido que soy una celebridad. ¿Acaso ustedes nunca han insultado a su pareja cuando tienen hambre?”, escribió de manera irónica, dejando en el aire si la disputa fue un simple desencuentro o el final definitivo de su noviazgo.

Seguir leyendo:

· Cardi B reveló que quiere alcanzar los logros de Bad Bunny

· Cardi B tendría planeado lanzar un álbum en español

· Offset pidió una prueba de paternidad para el hijo de Cardi B y Stefon Diggs