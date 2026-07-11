Cardi B fue vista con un misterioso hombre en la Semana de la Moda de París

La Semana de la Moda de Alta Costura de París siempre es el escenario perfecto para el despliegue de las tendencias más audaces y los encuentros más inesperados del año. Sin embargo, en esta última edición, las miradas del mundo del entretenimiento se desviaron rápidamente de las pasarelas para posarse sobre la superestrella Cardi B, quien fue vista en una actitud cómplice y cercana con un misterioso acompañante que no tardó en ser identificado: el futbolista nigeriano Maduka Okoye.

Los rumores de un posible romance comenzaron a cobrar fuerza el pasado miércoles durante el desfile de Otoño/Invierno 2026 de Jean Paul Gaultier.

Según informaron testigos y reportó el portal Page Six, Okoye, de 26 años, se mostró extremadamente caballeroso con la intérprete de “WAP”.

El deportista no solo ayudó a la artista a acomodarse en su asiento en la codiciada primera fila, sino que también tuvo el tierno detalle de prestarle su propio abanico cuando ella comentó entre risas que el calor del recinto era sofocante. La química entre ambos fue innegable durante toda la presentación, compartiendo risas y discretos comentarios al oído.

Cardi B knew he was fine asf when she said, “It’s crazy hot? Jesus Christ” ??? pic.twitter.com/ZRbftut6Cz — Toluwase ?? (@Toluwase_x) July 9, 2026

Lejos de ser un encuentro fortuito de una sola tarde, la pareja volvió a encender las alarmas horas más tarde durante la presentación de la firma Messika y en un posterior evento privado. Varias imágenes y videos en las plataformas TikTok y X se volvieron virales en cuestión de minutos, mostrando a Cardi B y al guardameta de la Udinese italiana disfrutando de una conversación en el balcón de una exclusiva terraza parisina.

El análisis de su lenguaje corporal reflejó una notable conexión: orientados completamente el uno hacia el otro, compartiendo bebidas y sonriendo abiertamente con total naturalidad, ajenos por completo a los flashes que los rodeaban.

Esta sorpresiva aparición pública se produce apenas cinco meses después de la comentada separación de Cardi B de su anterior pareja, la estrella de la NFL Stefon Diggs.

Aunque el público y los fanáticos ya especulan activamente sobre el inicio de una nueva etapa sentimental para la cantante, ni Cardi B ni Maduka Okoye han emitido declaraciones oficiales hasta el momento.

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