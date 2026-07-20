Detienen a un hombre tras provocar un incendio frente a un edificio federal en Nueva York

Un hombre fue arrestado este lunes después de provocar un incendio frente a un edificio federal en Manhattan, Nueva York, que alberga un tribunal de inmigración, en un hecho que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) calificó como un ataque contra una instalación del gobierno de Estados Unidos.

El incidente ocurrió frente al edificio ubicado en 26 Federal Plaza, donde funcionan, entre otras dependencias, un tribunal de inmigración, de acuerdo con ABC News.

El sospechoso utilizó un artefacto incendiario

De acuerdo con las autoridades, el hombre vertió un líquido inflamable sobre la acera y posteriormente inició el fuego mediante un artefacto incendiario.

Videos difundidos por las autoridades muestran el momento en que el sospechoso prende fuego al líquido, generando una intensa llamarada frente al edificio federal.

El director adjunto del FBI en Nueva York, James Barnacle, indicó que el hombre utilizó fuegos artificiales para provocar el incendio.

FBI: se trató de un ataque contra una instalación federal

Barnacle calificó el hecho como “un ataque contra una instalación federal con motivación antigubernamental”.

Durante la detención, las autoridades aseguraron haber encontrado en poder del sospechoso un artefacto incendiario, una pistola de balines y un cartel con el mensaje “ICE Off Our Streets” (“ICE fuera de nuestras calles”).

El FBI señaló además que el detenido tenía antecedentes de actividades de protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Dos personas sufrieron heridas leves

Las autoridades informaron que un empleado federal y un civil resultaron con lesiones leves durante el incidente.

Ambos recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta.

No se reportaron otros heridos.

El sospechoso permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

El caso es dirigido por la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI en Nueva York, que busca determinar todos los detalles del ataque y esclarecer sus motivaciones.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó el incidente como “profundamente perturbador”.

El mandatario expresó su alivio porque ninguna persona resultó gravemente herida y afirmó que las autoridades continuarán trabajando para garantizar la seguridad de la ciudad y exigir responsabilidades a quienes pongan en riesgo a la población.

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