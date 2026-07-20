Es ideal: Chip EV, el pequeño eléctrico pensado para la vida diaria

Moverse por la ciudad sin recurrir a un SUV de gran tamaño es la idea que impulsa el nuevo proyecto de Chip Motors. La startup estadounidense presentó el Chip EV, un vehículo eléctrico compacto que apunta a quienes buscan un medio de transporte sencillo para los recorridos diarios, los desplazamientos cortos y las escapadas de fin de semana.

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Lejos de competir con los modelos eléctricos tradicionales, la compañía decidió enfocarse en un concepto distinto. Su propuesta combina un tamaño reducido, una conducción pensada para calles de baja velocidad y un enfoque práctico que prioriza la facilidad de uso por encima de las grandes cifras de potencia o autonomía.

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El modelo llegará con un precio base de $15,000 dólares, una autonomía de hasta 160 kilómetros por carga y una configuración diseñada para responder a las necesidades de quienes pasan la mayor parte del tiempo circulando por barrios, comunidades residenciales o zonas costeras.

Un vehículo pensado para la vida cotidiana

Chip Motors no define este modelo como un automóvil convencional. La empresa lo presenta como un “LUV”, sigla de Lifestyle Utility Vehicle, un concepto que busca ofrecer una alternativa más lógica para los trayectos que la mayoría de las personas realiza a diario.

La filosofía del proyecto parte de una realidad sencilla. Muchas familias utilizan vehículos grandes para recorrer distancias muy cortas, como ir al supermercado, dejar a los niños en la escuela o visitar la playa. Según la compañía, ese tipo de desplazamientos no requiere un vehículo pesado ni con capacidades pensadas para largos viajes.

El Chip EV puede circular legalmente por calles residenciales y fue desarrollado para entornos donde las velocidades son moderadas. Su velocidad máxima alcanza los 40 km/h, suficiente para este tipo de recorridos urbanos.

Diseño práctico con un toque tecnológico

Uno de los mayores atractivos del modelo está en su diseño abierto y funcional. El interior puede lavarse con una manguera, una solución práctica para quienes suelen transportar arena, barro o equipos deportivos.

Los paneles exteriores fueron fabricados con materiales compuestos resistentes y fáciles de limpiar. Además, el espacio de carga ofrece varias posibilidades. El compartimiento delantero admite objetos como un coche para bebé, mientras que los asientos traseros abatibles permiten llevar bicicletas, tablas de surf, compras o elementos de mayor longitud.

Otro detalle llamativo es la pantalla ubicada en la parte frontal del vehículo. En lugar de una parrilla tradicional, el Chip EV incorpora un panel con píxeles capaz de mostrar expresiones faciales e interactuar con los ocupantes mediante animaciones y voz.

El Chip EV. Crédito: Chip Motors. Crédito: Cortesía

Sus desarrolladores aseguran que la meta va más allá de fabricar un vehículo eléctrico. Buscan crear “el primer robot estadounidense para el mercado masivo”, con una experiencia de uso mucho más cercana y personalizada.

Carga sencilla y funciones que miran al futuro

El Chip EV equipa una batería de 15 kWh, suficiente para recorrer hasta 160 kilómetros antes de necesitar una recarga. Puede conectarse a un enchufe doméstico de 110 voltios y recuperar la batería durante la noche. Quienes cuenten con un cargador de Nivel 2 o una instalación de 220 voltios podrán completar el proceso en unas cuatro horas.

La empresa también prepara el servicio Chip Go, que permitirá que operadores humanos controlen el vehículo de forma remota cuando el propietario no viaje a bordo. La idea es que el automóvil pueda estacionarse solo, acudir a un lavado, recoger pedidos o esperar al conductor en un punto determinado.

Versiones, equipamiento y fecha de llegada

Chip Motors ofrecerá el modelo con cuatro y seis plazas, además de nueve colores para la carrocería y una amplia lista de accesorios, entre ellos techo, puertas, portabicicletas, soportes para tablas de surf, neumáticos todoterreno y un sistema multimedia oculto bajo el capó.

La versión de cuatro asientos tendrá un precio inicial de $15,000 dólares, mientras que la configuración para seis ocupantes costará $18,000 dólares. Las reservas ya están abiertas mediante un depósito reembolsable de $250 dólares, y las primeras entregas están previstas para 2027.

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