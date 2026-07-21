Bertha se fortalece como tormenta tropical: emiten alertas desde Florida hasta Louisiana

La tormenta tropical Bertha continúa desplazándose lentamente por el Golfo de México mientras mantiene en alerta a varios estados de la costa sur de Estados Unidos por el riesgo de lluvias intensas, fuertes vientos, marejadas ciclónicas y peligrosas corrientes de resaca.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), la mañana de este martes el sistema se ubicaba aproximadamente a 110 millas al sur-suroeste de Panama City, Florida, con un movimiento hacia el noroeste de alrededor de 5 mph y vientos máximos sostenidos de 50 mph.

Las autoridades emitieron avisos y vigilancias por tormenta tropical para sectores del noroeste de Florida, Alabama, Mississippi y el sureste de Louisiana, incluyendo las ciudades de Panama City, Pensacola, Mobile, Gulfport y Nueva Orleans, esta última bajo vigilancia.

Bertha se moverá hacia Luisiana antes de debilitarse

El sistema se originó como una depresión tropical durante el fin de semana y se fortaleció la noche del lunes hasta convertirse en tormenta tropical.

Según el pronóstico del NHC, Bertha continuará desplazándose lentamente a lo largo de la costa del Golfo durante el martes y se acercará al sur de Louisiana el miércoles, aunque se espera que permanezca como una tormenta tropical relativamente débil.

Posteriormente, el ciclón avanzará hacia el oeste en dirección a Texas mientras pierde intensidad. Los meteorólogos prevén que vuelva a degradarse a depresión tropical entre el jueves y el viernes, antes de disiparse o convertirse en un sistema postropical.

Las autoridades mantienen alertas desde el noroeste de Florida hasta el sureste de Louisiana por lluvias intensas, marejadas ciclónicas y corrientes de resaca. Crédito: NOAA | AP

Lluvias, marejadas y corrientes peligrosas

Aunque no se prevé un impacto mayor por inundaciones generalizadas, Bertha dejará condiciones meteorológicas adversas en varios estados del Golfo.

El pronóstico contempla lluvias y tormentas eléctricas dispersas durante el martes en la costa del Golfo y el noroeste de Florida. Entre el martes y el miércoles, las precipitaciones se extenderán hacia el sur de Alabama y Mississippi.

Los acumulados de lluvia podrían oscilar entre 2 y 4 pulgadas, con cantidades aisladas de hasta 8 pulgadas en algunos sectores de la costa hasta el viernes.

Además, las autoridades advirtieron sobre una marejada ciclónica de entre 1 y 4 pies, así como la posibilidad de corrientes de resaca potencialmente mortales en playas del Golfo de México.

Nueva Orleans podría registrar vientos de tormenta tropical

En Nueva Orleans se esperan lluvias y ráfagas de viento desde la noche del martes hasta el jueves. Algunas ráfagas podrían alcanzar la intensidad de tormenta tropical, aunque los meteorólogos consideran que los impactos más significativos permanecerán sobre las aguas del Golfo.

El Centro Nacional de Huracanes también indicó que Bertha mantendrá una estructura asimétrica, por lo que la mayor parte de las lluvias y de los vientos más intensos permanecerán al sur del centro de circulación, principalmente sobre el mar.

Las autoridades recomiendan a los residentes de las zonas bajo vigilancia mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico y seguir las indicaciones de los servicios locales de emergencia durante el paso del sistema.

Sigue leyendo:

–Acusan a pareja de Missouri de encerrar, golpear y dejar morir de hambre a sus tres hijos en una casa “inhabitable”

–Padre primerizo acusado de matar a tiros a su pareja frente a su bebé en Missouri

–Mató a una mujer durante una discusión en Missouri y arrojó el cuerpo al patio de su vecino