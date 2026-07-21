EE.UU. describe a Cuba como una “amenaza” y la señala como la capital del comunismo del siglo XXI

Un informe del Departamento de Estado acusa al gobierno cubano de mantener durante décadas una estrategia de espionaje, infiltración política y apoyo a movimientos aliados. La Habana rechaza las acusaciones y denuncia una nueva escalada de presión por parte de Washington. El gobierno de Estados Unidos endureció este lunes su postura hacia Cuba al publicar un informe de casi 100 páginas en el que define a la isla como una amenaza para la seguridad nacional y la identifica como “la capital del comunismo del siglo XXI”.

El documento sostiene que el régimen cubano ha desarrollado durante más de seis décadas una estrategia de espionaje, infiltración y proyección política que, según Washington, continúa representando un desafío para los intereses estadounidenses.

El reporte, elaborado por el Departamento de Estado y difundido bajo el título Cuba: The Capital of 21st Century Communism, repasa la historia del gobierno cubano desde la Revolución encabezada por Fidel Castro en 1959 y atribuye a La Habana una campaña sostenida para influir en instituciones estadounidenses y fortalecer alianzas con gobiernos y organizaciones afines en distintas regiones del mundo.

Since the 1960s, Cuba has served as the premier state sponsor of left-wing racial extremism in the United States. pic.twitter.com/AhVAoWZ3pm — Department of State (@StateDept) July 20, 2026

La publicación coincide con una etapa de mayor presión de la administración del presidente Donald Trump sobre el gobierno cubano, que incluye sanciones económicas y llamados para impulsar reformas políticas y económicas en la isla.

Washington acusa a Cuba de mantener redes de influencia internacional

El informe afirma que el gobierno cubano ha utilizado durante décadas mecanismos de inteligencia, cooperación política y relaciones diplomáticas para ampliar su influencia dentro y fuera del continente americano. Entre las acusaciones, el Departamento de Estado sostiene que Cuba ha brindado entrenamiento a grupos armados, refugio a personas buscadas por la justicia estadounidense y apoyo a redes de inteligencia.

Asimismo, señala que la isla habría aprovechado intercambios académicos, organizaciones sociales y programas de solidaridad para promover posiciones favorables al régimen cubano.

El documento del Departamento de Estado sostiene que La Habana ha cultivado una estrategia de confrontación prolongada contra EE.UU., utilizando diplomacia, brigadas de solidaridad, ONGs y grupos estudiantiles para influir en la política interna Crédito: Ramon Espinosa/ Archivo | AP

El documento también menciona casos de espionaje ampliamente conocidos, como los de la exanalista Ana Belén Montes, el exembajador Víctor Manuel Rocha y la denominada Red Avispa, presentándolos como ejemplos de operaciones de inteligencia atribuidas a La Habana. Además, Washington asegura que Cuba mantiene una estrecha cooperación con Rusia, China e Irán y advierte que la presencia de esos países en territorio cubano representa un factor de preocupación para la seguridad nacional estadounidense.

Las autoridades cubanas han rechazado en reiteradas ocasiones esas afirmaciones y niegan albergar instalaciones militares o de inteligencia de potencias extranjeras.

La Habana rechaza el informe y aumentan las tensiones bilaterales

El gobierno cubano respondió que las acusaciones forman parte de una estrategia para justificar un mayor endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla. El canciller Bruno Rodríguez ha sostenido que corresponde únicamente al pueblo cubano decidir el rumbo político del país y ha acusado a Washington de mantener una campaña de presión diplomática y económica destinada a provocar cambios de régimen.

.@statedeptspox: "This report is an important part of that effort to show the full history, to show the full story, transparently cited for the American people so they can see the influence and actions of the Cuban regime for themselves." pic.twitter.com/Iiim8TpB1D — Department of State (@StateDept) July 20, 2026

El informe también ha generado cuestionamientos entre organizaciones estadounidenses dedicadas a la defensa de las libertades civiles, las cuales consideran que algunas de sus conclusiones carecen de evidencia suficiente para vincular directamente al gobierno cubano con diversos movimientos sociales y protestas ocurridas en Estados Unidos.

La publicación del documento ocurre pocos días después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, encabezara una reunión internacional enfocada en combatir lo que calificó como el crecimiento del extremismo de izquierda en distintas regiones del mundo.

Con este nuevo informe, la administración Trump reafirma su estrategia de máxima presión sobre La Habana y anticipa una etapa de mayores tensiones diplomáticas entre ambos países, en un contexto marcado por diferencias históricas en materia política, económica y de seguridad.

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