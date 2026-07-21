EE.UU. habría presionado al hijo del Chapo para entregar a “El Mayo”, según LA Times

Autoridades federales de Estados Unidos habrían impulsado la entrega voluntaria de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, mediante la promesa de posibles beneficios judiciales si colaboraba con información o facilitaba la captura de otros integrantes del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con un reportaje del diario Los Angeles Times, agentes estadounidenses mantuvieron contactos con Guzmán López antes de su entrega en julio de 2024. Aunque no le habrían ofrecido un acuerdo específico, sí le dejaron claro que una cooperación relevante sería considerada favorablemente por las autoridades estadounidenses.

Según una de las fuentes consultadas por el diario estadounidense, existió “un esfuerzo muy significativo” para incentivar la colaboración de Guzmán López sin ordenar acciones directas, pero dejando claro qué tipo de información o resultados podrían traducirse en beneficios legales.

Las revelaciones cobran relevancia porque la entrega de Joaquín Guzmán López derivó también en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto cercano a Nuevo México.

Zambada ha sostenido desde entonces que fue secuestrado por Guzmán López y llevado contra su voluntad a Estados Unidos. Posteriormente, el propio hijo de “El Chapo” reconoció ante una corte de Chicago que entregó a “El Mayo” con la expectativa de obtener algún beneficio en su proceso judicial.

De acuerdo con el reporte, antes de arribar a territorio estadounidense, Guzmán López notificó a agentes federales que llegaría acompañado de “algo grande”, dando a entender que transportaba a una persona de alto valor para las autoridades. Sin embargo, las fuentes indicaron que los agentes no esperaban que se tratara de Ismael Zambada.

El reportaje también sostiene que el acuerdo alcanzado con Joaquín Guzmán López habría sido un factor determinante en la captura de “El Mayo”, un hecho que fracturó al Cártel de Sinaloa y profundizó la confrontación entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”.

Hasta ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sostenido públicamente que no participó en la entrega de Zambada ni otorgó beneficios a Guzmán López por ese hecho.

No obstante, la versión difundida por Los Angeles Times sugiere que existieron acercamientos previos y una estrategia para incentivar la cooperación del hijo de “El Chapo”, aunque sin compromisos formales por escrito.

Sigue leyendo:

– “La DEA irá tras ustedes”: Terry Cole lanza advertencia a narcos y funcionarios corruptos.

– Estados Unidos se desmarca del secuestro de “El Mayo”, mientras lo presiona por información de políticos.