“La DEA irá tras ustedes”: Terry Cole lanza advertencia a narcos y funcionarios corruptos

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, lanzó una advertencia directa a funcionarios gubernamentales que colaboren con organizaciones criminales, al asegurar que la agencia estadounidense irá tras ellos sin importar el cargo que ocupen.

Durante un mensaje emitido después de que se dictara sentencia de cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, Cole afirmó que la estrategia de la DEA no se limitará a combatir a los líderes del narcotráfico, sino también a quienes desde el gobierno faciliten sus operaciones.

“Ya sean narcotraficantes o funcionarios corruptos, la DEA irá tras ustedes”, expresó el funcionario estadounidense, al sostener que la corrupción institucional representa uno de los principales obstáculos en la lucha contra los cárteles.

La DEA lanza una nueva advertencia:



No va solo contra los narcotraficantes, sino también contra "cada funcionario corrupto de gobierno"



"Esto es solo el principio", advirtió su director, Terry Cole, tras la sentencia de cadena perpetua contra Ismael "El Mayo" Zambada pic.twitter.com/aWcfuDsiNI — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 20, 2026

El jefe de la DEA señaló que la agencia continuará fortaleciendo las investigaciones para identificar y llevar ante la justicia tanto a integrantes de grupos criminales como a servidores públicos que colaboren con ellos, al considerar que ambas estructuras forman parte del mismo entramado delictivo.

Las declaraciones también se producen luego de la creciente presión de Estados Unidos sobre la relación entre el crimen organizado y autoridades mexicanas.

En días recientes, Cole ha reiterado que la DEA mantendrá una política de persecución contra cualquier persona que contribuya a las operaciones de los cárteles, independientemente de su posición dentro del gobierno.

La sentencia de cadena perpetua impuesta a “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, es uno de los principales casos que la DEA ha presentado como un ejemplo de su estrategia para desmantelar tanto las estructuras criminales como las redes de protección política que, asegura, permiten su funcionamiento.

Sigue leyendo:

– Estados Unidos se desmarca del secuestro de “El Mayo”, mientras lo presiona por información de políticos.

– “¡Ay, cabrón!”, expresó “El Mayo” Zambada previo a su sentencia de cadena perpetua.