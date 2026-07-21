Encuentran el cuerpo de un niño con autismo de 5 años en un estanque tras intensa búsqueda en Texas

Un niño de cinco años que había sido reportado como desaparecido en Katy, Texas, fue encontrado muerto durante la madrugada del lunes en un estanque cercano a su vivienda, informaron las autoridades del condado de Fort Bend.

La víctima fue identificada como Edward Hall, quien, según la oficina del sheriff, era no verbal y había sido diagnosticado con autismo.

El menor había sido visto por última vez el 19 de julio en una vivienda ubicada en la cuadra 3800 de Ryans Rock Court, en Katy, reseñó Click2Houston.

Su cuerpo fue localizado alrededor de la 1:43 a.m. del lunes por voluntarios de la organización Texas EquuSearch Search & Recovery, en un estanque situado dentro del parque Park at Tamarron.

La familia reportó la desaparición tras buscarlo en la vivienda

La Oficina del Sheriff del Condado de Fort Bend informó que la familia llamó a las autoridades aproximadamente a las 10:30 de la mañana del domingo, luego de buscar al niño dentro de la casa sin lograr encontrarlo.

Las autoridades indicaron que el estanque donde fue localizado el menor no cuenta con cercas ni otras medidas de protección, lo que facilita el acceso al agua.

Durante la tarde del domingo se emitió una Alerta Amber, mientras continuaban las labores para localizar al niño.

Según medios locales, alrededor de 200 residentes se sumaron a las labores de búsqueda, utilizando drones, vehículos todoterreno (ATV) y otros equipos para recorrer la zona.

Algunos vecinos reprodujeron canciones de los programas infantiles Little Einsteins y Mickey Mouse Clubhouse, con la esperanza de que Edward respondiera a sonidos que le resultaban familiares.

La Oficina del Sheriff desplegó un amplio operativo que incluyó la Unidad de Apoyo Aéreo, un equipo de buzos, drones y agentes que realizaron recorridos puerta por puerta mientras seguían posibles pistas sobre el paradero del menor.

Autoridades descartan indicios de un delito

Rachel McAdoo, una vecina entrevistada por un medio local, explicó que muchos niños dentro del espectro autista pueden tener dificultades para identificar situaciones de riesgo y sentirse atraídos por el agua debido a sus estímulos visuales y sonoros.

Otra residente, Natalie López, destacó el compromiso de la comunidad durante la búsqueda.

“No vamos a detenernos. Revisamos, volvemos a revisar y seguiremos haciéndolo el tiempo que sea necesario. Estamos buscando como si fuera nuestro propio hijo”, expresó.

La Oficina del Sheriff confirmó que la familia ya fue notificada del fallecimiento y señaló que, hasta el momento, no existen indicios de que se haya cometido un delito.

No obstante, las autoridades precisaron que la investigación permanece abierta para determinar las circunstancias en que ocurrió la muerte del menor.

“Nuestras condolencias y pensamientos están con la familia y los seres queridos de Edward durante este momento tan difícil”, expresó la dependencia en un comunicado.

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